El conflicto universitario se profundiza: paro de 48 horas y nueva marcha federal

El conflicto entre los gremios de las universidades nacionales y el Gobierno se profundizó este viernes. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales rechazó nuevamente la propuesta salarial oficial y anunció un nuevo plan de lucha que incluye un paro de 48 horas, 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva marcha federal.