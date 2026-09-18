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El conflicto universitario se profundiza: paro de 48 horas y nueva marcha federal

Los gremios rechazaron otra vez la propuesta salarial del Gobierno y anunciaron un nuevo plan de lucha. Habrá paro el 18 y el 22 de septiembre, 23 jornadas de protesta y una marcha universitaria federal el 15 de octubre.

El Gobierno ofreció un 3% y los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro
El Gobierno ofreció un 3% y los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro MundoGremial.com
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gremios universitarios anunciaron paros el 18 y 22 de septiembre en todo el país tras rechazar una suba salarial del 3% ofrecida por el Gobierno nacional.
  • La oferta fue considerada insuficiente frente a un retraso salarial del 33%. El reclamo incluye fondos para investigación, becas y hospitales universitarios.
  • La profundización del plan de lucha culminará el 15 de octubre con una marcha federal, lo que elevará la tensión política y la presión sobre el presupuesto.
Resumen generado con IA

El conflicto entre los gremios de las universidades nacionales y el Gobierno se profundizó este viernes. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales rechazó nuevamente la propuesta salarial oficial y anunció un nuevo plan de lucha que incluye un paro de 48 horas, 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva marcha federal.

Las organizaciones sindicales resolvieron realizar un paro conjunto el 18 y el 22 de septiembre. Además, convocaron a una marcha universitaria federal para el 15 de octubre, en continuidad con las movilizaciones realizadas durante el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.

La decisión fue adoptada luego de que los gremios rechazaran nuevamente la propuesta presentada por el Gobierno en las negociaciones paritarias docentes y nodocentes. Según el Frente Sindical, la oferta contempla un aumento salarial del 3%, que consideran insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Universidades nacionales: qué reclaman los gremios

Los sindicatos sostienen que la propuesta oficial tampoco contempla, según su interpretación, lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario ni el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación del artículo 5 de esa norma.

De acuerdo con el planteo de las organizaciones, sobre ese artículo debería calcularse tanto el retraso salarial del 33,4% como una deuda que los gremios estiman en el equivalente a unos cuatro salarios.

El Frente Sindical sostiene que el reclamo excede la discusión por los haberes de docentes y trabajadores nodocentes. En su convocatoria también incluyó el financiamiento de las universidades, las becas estudiantiles y los recursos destinados a las tareas de docencia, investigación y extensión.

Paro universitario y 23 jornadas de protesta

El paro universitario previsto para el 18 y el 22 de septiembre estará acompañado por una agenda de actividades durante 23 jornadas en distintos puntos del país.

La estrategia definida por los sindicatos apunta a mantener el reclamo en las universidades y preparar una nueva movilización nacional. La fecha central será el 15 de octubre, cuando se realizará una nueva marcha universitaria federal.

Los gremios también reclaman recursos para los hospitales universitarios y plantean la necesidad de garantizar salarios que permitan sostener el funcionamiento del sistema de educación superior.

Qué gremios integran el Frente Sindical Universitario

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales está integrado por FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA.

Las organizaciones resolvieron mantener una estrategia conjunta después de rechazar la propuesta salarial del Gobierno en las negociaciones paritarias. El conflicto combina así dos reclamos centrales: la recomposición de los salarios universitarios y una mayor asignación de recursos para las universidades nacionales.

La nueva medida de fuerza y la marcha de octubre se suman a las protestas realizadas durante los últimos meses por docentes y trabajadores nodocentes, en un escenario atravesado por la discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública.

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