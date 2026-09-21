ALIVIO A MEDIAS. ARCA postergó Ganancias 2025 pero dejó firmes los anticipos de 2026.

Resumen para apurados
- ARCA postergó los vencimientos de Ganancias 2025 en Argentina pero mantuvo firmes los anticipos de 2026, generando dudas entre tributaristas.
- La agencia habilitó una excepción para calcular las cuotas luego de que diversos profesionales señalaran dificultades técnicas y operativas.
- La vigencia de los anticipos sostendrá la exigencia recaudadora sobre los contribuyentes, obligando a revisar futuras adecuaciones del esquema.
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