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Alivio a medias: ARCA postergó Ganancias 2025 pero dejó firmes los anticipos de 2026

Profesionales plantean dudas respecto de los anticipos y se habilitó una excepción para realizar el cálculo.

ALIVIO A MEDIAS. ARCA postergó Ganancias 2025 pero dejó firmes los anticipos de 2026.
ALIVIO A MEDIAS. ARCA postergó Ganancias 2025 pero dejó firmes los anticipos de 2026. (Imagen Web)
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA postergó los vencimientos de Ganancias 2025 en Argentina pero mantuvo firmes los anticipos de 2026, generando dudas entre tributaristas.
  • La agencia habilitó una excepción para calcular las cuotas luego de que diversos profesionales señalaran dificultades técnicas y operativas.
  • La vigencia de los anticipos sostendrá la exigencia recaudadora sobre los contribuyentes, obligando a revisar futuras adecuaciones del esquema.
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