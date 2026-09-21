Atlético Tucumán sintió el desgaste, cayó ante Aldosivi y salió de los puestos de clasificación

El espíritu de Mar del Plata suele asociarse con otra cosa. Con el turismo, el movimiento, la playa, los teatros, la gente de paso y esa imagen de “La Feliz” que la ciudad lleva como marca desde hace décadas. Pero para Atlético Tucumán, esta vez, no hubo demasiado de eso. Bajo una llovizna persistente, con ráfagas de viento heladas y un José María Minella gris, el “Decano” encontró una tarde áspera y un rival que jugó como quien siente el descenso respirándole en la nuca.