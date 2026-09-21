Atlético Tucumán sintió el desgaste, cayó ante Aldosivi y salió de los puestos de clasificación
Tras la euforia copera en Lomas de Zamora, el "Decano" lució falto de energía bajo la lluvia del Minella y perdió 1 a 0 frente a un "Tiburón" urgido por la lucha por no descender. Las atajadas de Ingolotti evitaron un margen mayor y la fecha FIFA asoma como un respiro necesario para resetear antes de Barracas Central.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán perdió 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata durante el Clausura, afectado por el desgaste físico frente a un rival urgido por la permanencia.
- Con gol de Tomás Fernández y bajo la lluvia, el Tiburón superó al Decano, que venía de clasificar a semifinales de Copa Argentina pero sumó su segunda caída al hilo.
- La derrota sacó al conjunto tucumano de la zona de playoffs. El receso por la fecha FIFA servirá para reordenar al equipo antes de recibir a Barracas Central.
El espíritu de Mar del Plata suele asociarse con otra cosa. Con el turismo, el movimiento, la playa, los teatros, la gente de paso y esa imagen de “La Feliz” que la ciudad lleva como marca desde hace décadas. Pero para Atlético Tucumán, esta vez, no hubo demasiado de eso. Bajo una llovizna persistente, con ráfagas de viento heladas y un José María Minella gris, el “Decano” encontró una tarde áspera y un rival que jugó como quien siente el descenso respirándole en la nuca.
Aldosivi necesitaba ganar y lo hizo sentir desde el comienzo. Atlético, en cambio, pareció llegar algunos segundos tarde a casi todo. Le costó entrar en partido, nunca terminó de sentirse cómodo y estuvo lejos de esa versión intensa y competitiva que había mostrado en sus últimas presentaciones. Apenas unos días antes había tocado el cielo en cancha de Los Andes, con la clasificación histórica a las semifinales de la Copa Argentina. En Mar del Plata, la sensación fue exactamente la contraria: volvió a la tierra de golpe.
Puede haber pesado el cansancio de una seguidilla exigente, también el desgaste emocional de lo vivido durante la semana y algunas ausencias que obligaron a Julio César Falcioni a retocar una estructura que venía funcionando. Pero, más allá de cualquier explicación, hubo algo evidente: Atlético no tuvo la misma energía.
El primer tiempo pasó casi sin dejar huella. Mucho roce, pocas situaciones y un partido que se jugaba más desde la necesidad de Aldosivi que desde la propuesta del “Decano”. La lluvia seguía cayendo, el viento incomodaba y el equipo de 25 de Mayo y Chile no encontraba la manera de sacudirse esa pesadez.
El complemento, al menos, tuvo algo más de movimiento. Aldosivi empezó a encontrar espacios y terminó golpeando a los 56’, cuando Tomás Fernández marcó el 1-0. El gol hizo reaccionar enseguida a Falcioni, que mandó a la cancha a Alexis Canelo y Ramiro Ruiz Rodríguez. Atlético avanzó algunos metros, empujó con más decisión e intentó acelerar una tarde que se le escapaba, pero nunca encontró la claridad suficiente para cambiarla.
Del otro lado, Luis Ingolotti volvió a sostener al equipo cuando Aldosivi encontró campo para lastimar. El arquero evitó que la diferencia fuera mayor y mantuvo con vida a un Atlético que buscó hasta el final, aunque más por insistencia que por fútbol.
Y ahí estuvo quizás el problema más grande. El “Decano” venía de atravesar partidos de enorme exigencia mostrando carácter, intensidad y capacidad para competir. En Mar del Plata, todo eso apareció a cuentagotas. No alcanzó con el empuje final ni con la intención de ir a buscarlo. Aldosivi entendió mejor la urgencia del partido y terminó quedándose con tres puntos que para Atlético también eran importantes.
La derrota duele además por el contexto. Aldosivi está en el fondo, pelea por sostener la categoría y llegaba necesitado. Atlético, en cambio, buscaba afirmarse en zona de playoffs. El 0-1 lo dejó afuera de esos puestos y significó la segunda caída consecutiva en el Clausura.
Ahora llegará una pausa que puede ser oportuna. Atlético no volverá a jugar hasta el sábado 3 de octubre, cuando reciba a Barracas Central en el Monumental. La doble fecha FIFA le dará tiempo para recuperar piernas, acomodar piezas y, sobre todo, procesar lo ocurrido en el Minella.
Porque Mar del Plata hizo honor a su fama para casi todos menos para el “Decano”. Atlético llegó después de una semana soñada y se fue bajo la lluvia, golpeado y con pocas razones para sonreír.