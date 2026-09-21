Seguridad

Detuvieron a una pareja y secuestraron más de seis kilos de droga y 23 armas

El operativo se realizó en Luján de Cuyo, Mendoza, tras una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. También incautaron más de 1.700 municiones, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos.

Procedimiento en Mendoza. PSA
Procedimiento en Mendoza. PSA
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La PSA detuvo recientemente en Mendoza a una pareja acusada de narcotráfico tras incautar más de seis kilos de droga, 23 armas de fuego y 1.700 municiones.
  • La pesquisa inició en Guaymallén sobre un sospechoso con antecedentes. La detención se concretó tras detectar una venta callejera y allanar su casa en Luján de Cuyo.
  • El operativo desmantela un punto clave de acopio y distribución armada. Los acusados y el arsenal quedaron a disposición de la Justicia provincial para su procesamiento.
Resumen generado con IA

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Mendoza a un hombre y una mujer investigados por comercialización de estupefacientes y secuestró más de seis kilos de cocaína y marihuana, 23 armas de fuego, más de 1.700 municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

La investigación se inició a partir de tareas realizadas por personal especializado de la PSA, que detectó maniobras compatibles con la venta de estupefacientes en distintos domicilios de la localidad de Guaymallén.

Las tareas de vigilancia permitieron identificar a uno de los investigados, quien registraba antecedentes vinculados con infracciones a la Ley 23.737 y tenencia de armas de fuego. A partir de seguimientos y nuevas tareas de campo, los efectivos determinaron que el hombre presuntamente realizaba maniobras de comercialización de drogas junto con su pareja y lograron identificar el domicilio en el que residían, ubicado en Luján de Cuyo.

En el marco de la investigación, los agentes realizaron un seguimiento sobre el principal investigado y detectaron una maniobra compatible con la venta de estupefacientes. La requisa del presunto comprador permitió hallar cocaína y avanzar con la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda.

Secuestro de armas. PSA Secuestro de armas. PSA

Durante el procedimiento en el domicilio fue detenida su pareja y se secuestraron más de tres kilos de cocaína y más de dos kilos de marihuana, además de 23 armas de fuego de distintos calibres, más de 1.700 municiones, balanzas de precisión y otros elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Asimismo, los efectivos incautaron importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia. La investigación tramita ante la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Litigio de Casos Sencillos, con intervención del Juzgado de Garantías en turno, a cargo de Alberto Carelli.

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