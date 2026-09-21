Detuvieron a una pareja y secuestraron más de seis kilos de droga y 23 armas

Las tareas de vigilancia permitieron identificar a uno de los investigados, quien registraba antecedentes vinculados con infracciones a la Ley 23.737 y tenencia de armas de fuego. A partir de seguimientos y nuevas tareas de campo, los efectivos determinaron que el hombre presuntamente realizaba maniobras de comercialización de drogas junto con su pareja y lograron identificar el domicilio en el que residían, ubicado en Luján de Cuyo.