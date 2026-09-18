Prisión perpetua para los cuatro acusados por el homicidio de José Luis Salvatierra

Salvatierra había sido atacado a tiros el 9 de noviembre de 2024, cuando circulaba en motocicleta junto a su pareja por las calles de San Miguel de Tucumán. Durante el hecho recibió cuatro disparos. Tras permanecer internado en el Hospital Padilla, murió el 27 de noviembre como consecuencia de un shock séptico secundario a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.