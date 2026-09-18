Prisión perpetua para los cuatro acusados por el homicidio de José Luis Salvatierra

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a perpetua a cuatro hombres por el asesinato a tiros de José Luis Salvatierra, cometido en una persecución por conflictos previos.
- En noviembre de 2024, la víctima fue perseguida en moto y recibió cuatro disparos tras caer al asfalto. Videos y testimonios probaron la premeditación y los roles del ataque.
- El fallo unánime ratifica la pena máxima para coautores y partícipes necesarios en ataques armados, mientras los condenados permanecerán bajo prisión preventiva prorrogada.
Los cuatro acusados por el homicidio de José Luis Salvatierra fueron condenados este viernes a prisión perpetua. El tribunal consideró acreditada la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y estableció la misma pena para Franco David “Apo” González y Juan Héctor “Chavito” González, como coautores, y para su padre, David Enrique “Chala” González, y Marcos David Agüero, como partícipes necesarios.
Salvatierra había sido atacado a tiros el 9 de noviembre de 2024, cuando circulaba en motocicleta junto a su pareja por las calles de San Miguel de Tucumán. Durante el hecho recibió cuatro disparos. Tras permanecer internado en el Hospital Padilla, murió el 27 de noviembre como consecuencia de un shock séptico secundario a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
El tribunal, integrado por los jueces Guido Cattáneo, en carácter de presidente, Guillermo Di Lella e Isabel Méndez, resolvió de manera unánime validar la plataforma fáctica expuesta por la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale.
Durante la sentencia, los jueces valoraron especialmente las declaraciones testimoniales y el registro fílmico que captó la persecución y la posterior huida de los acusados.
La Fiscalía había atribuido a los cuatro el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego.
La acusación de la Fiscalía
Durante su alegato de cierre, realizado el miércoles 16 de septiembre, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández explicó la distribución de responsabilidades que, según la acusación, tuvo cada uno de los imputados.
“Hubo una premeditación en los términos del agravante, es decir, hubo un momento previo y después la ejecución”, sostuvo.
El representante del MPF señaló que Franco David y Juan Héctor González fueron considerados coautores porque de ellos dependieron los disparos, mientras que “Chala” y Agüero fueron considerados partícipes necesarios por el papel que cumplieron durante el ataque y en la posterior huida.
“Si bien estuvieron en la ejecución no tenían en su mano el resultado muerte, aunque los roles fueron esenciales. El objetivo común fue matar a José Luis Salvatierra”, afirmó Fernández.
A lo largo de las jornadas de debate, el auxiliar de fiscal estuvo acompañado por la investigadora Natalia Fernández.
Hasta tanto la sentencia quede firme, el MPF había solicitado además la prórroga de la prisión preventiva de los cuatro condenados por tres meses.
Cómo ocurrió el ataque
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el 9 de noviembre de 2024, alrededor de las 10.30, Salvatierra circulaba junto a su pareja por calle Alfonsina Storni, a bordo de una motocicleta Keller 110 cc que era conducida por la víctima.
Al pasar a la altura de la numeración 400 de esa arteria, observaron en la vereda a Franco David González, Juan Héctor González, Marcos David Agüero y David Enrique González.
En esas circunstancias, uno de ellos le gritó a Salvatierra: “Mono hijo de p…, parate”. La víctima continuó la marcha y, de acuerdo con la acusación, los cuatro comenzaron a perseguirlo a bordo de dos motocicletas de baja cilindrada, en el marco de un conflicto anterior ocurrido en enero de 2024.
La persecución continuó hasta la esquina de avenida San Ramón y Justo de la Vega. Allí, cerca de una carnicería, Salvatierra perdió el control de la motocicleta y cayó junto a su pareja.
Según la Fiscalía, los hermanos González descendieron de las motocicletas y se aproximaron hasta donde habían caído Salvatierra y la mujer. Cuando la víctima intentó escapar corriendo, “Apo” habría empuñado un arma de fuego y efectuado cuatro disparos que impactaron en distintas partes de su cuerpo.
Mientras tanto, “Chavito” habría apuntado con otra arma de fuego hacia la mujer.
La acusación sostiene que Agüero y “Chala” permanecieron en las motocicletas para neutralizar cualquier circunstancia que pudiera frustrar el ataque y garantizar la posterior huida.
Luego de los disparos, los hermanos González subieron nuevamente a las motocicletas y abandonaron el lugar junto con las armas utilizadas.
Salvatierra fue trasladado al hospital Padilla, donde permaneció internado hasta que el 27 de noviembre murió como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.
El pedido de justicia de la familia
Antes de que el tribunal diera a conocer la resolución, el padre de la víctima dirigió unas palabras a los jueces. “Mi hijo era una muy buena persona. Dejaron sin un padre a tres hijos. Pido Justicia porque ellos le hicieron esto”, expresó.
Con la decisión del tribunal, los cuatro acusados recibieron la pena de prisión perpetua por el homicidio de José Luis Salvatierra.