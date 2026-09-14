Mendoza: un custodio de la vicegobernadora chocó y mató a un motociclista mientras manejaba alcoholizado

La vicegobernadora Hebe Casado confirmó que el efectivo involucrado integra su equipo de custodia y aseguró que la Justicia actuará sin privilegios

La vicegobernadora Hebe Casado confirmó que el efectivo involucrado integra su equipo de custodia y aseguró que la Justicia actuará sin privilegios

Pero la causa tiene una arista que va más allá del siniestro en sí. Según consignó el medio Los Andes, el efectivo habría terminado su guardia en la Vicegobernación y luego habría subido a su auto para volver a Lavalle, donde tiene su domicilio. Fue en ese trayecto cuando se produjo el choque. A partir de ese dato, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició las actuaciones correspondientes para determinar si Araujo Peña consumió alcohol durante su horario de servicio y si hubo algún incumplimiento vinculado con la guardia que debía prestar.