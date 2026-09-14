Mendoza: un custodio de la vicegobernadora chocó y mató a un motociclista mientras manejaba alcoholizado
Jonathan Araujo Peña se desplazaba en una Suzuki Fan cuando se cruzó de carril e impactó de frente contra el motociclista Diego Misael Dávila (24); la víctima falleció antes de ingresar al hospital.
Resumen para apurados
- Un custodio de la vicegobernadora de Mendoza fue imputado por chocar y matar ebrio a un motociclista de 24 años el domingo por la mañana.
- El policía Jonathan Araujo Peña manejaba con 1,95 g/l de alcohol en sangre tras terminar su guardia cuando se cruzó de carril e impactó de frente.
- La Inspección de Seguridad investiga si bebió durante el servicio, mientras la vicegobernadora Hebe Casado afirmó que la Justicia actuará sin privilegios.
Un efectivo policial que presta servicios como custodio de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fue imputado el lunes tras un fatal choque que protagonizó el domingo por la mañana y resultó en la muerte de un motociclista de 24 años. Jonathan Araujo Peña manejaba alcoholizado al momento de la tragedia.
Según consignó Los Andes, el accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 6.40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham. La Suzuki Fun conducida por Peña se cruzó de carril e impactó de frente contra una moto Gilera que transitaba en sentido contrario. Producto de la colisión, ambos fueron trasladados al Hospital Central.
La víctima, identificada como Diego Misael Dávila (24), murió por la gravedad de sus heridas cuando ingresaba al centro médico. En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal resolvió la imputación del custodio de Casado por el delito de “homicidio culposo agravado”.
Se determinó además que manejaba con 1,95 g/l de alcohol en sangre. En la provincia de Mendoza, el límite máximo es de 0,5 gramos por litro para automóviles particulares.
La vicegobernadora Hebe Casado confirmó que el efectivo involucrado integra su equipo de custodia y aseguró que la Justicia actuará sin privilegios
La vicegobernadora Hebe Casado confirmó que el efectivo involucrado integra su equipo de custodia y aseguró que la Justicia actuará sin privilegios
Pero la causa tiene una arista que va más allá del siniestro en sí. Según consignó el medio Los Andes, el efectivo habría terminado su guardia en la Vicegobernación y luego habría subido a su auto para volver a Lavalle, donde tiene su domicilio. Fue en ese trayecto cuando se produjo el choque. A partir de ese dato, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició las actuaciones correspondientes para determinar si Araujo Peña consumió alcohol durante su horario de servicio y si hubo algún incumplimiento vinculado con la guardia que debía prestar.
La funcionaria también se refirió al avance de la investigación. “Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”, agregó en el mismo comunicado, según recogió MDZ. En su cierre, Casado fue directa respecto de las eventuales responsabilidades: “Confío plenamente en el accionar de la Justicia y en que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.