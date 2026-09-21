Acusaron a un contador de golpear a un médico durante un partido de fútbol

De acuerdo con la acusación, el contador, que integraba el equipo de Abogados B, mantuvo una discusión con el médico, jugador de Contadores AC, a raíz de una jugada. Luego, cuando la víctima se dirigía nuevamente hacia su campo de juego y se encontraba de espaldas, el acusado le propinó un golpe de puño en el rostro.