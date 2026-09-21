Acusaron a un contador de golpear a un médico durante un partido de fútbol

Resumen para apurados
- La Justicia acusó a un contador de causarle lesiones graves a un médico tras golpearlo por una disputa durante un partido de fútbol amateur en Tucumán.
- El hecho ocurrió en el predio de Adput, donde el acusado atacó a la víctima por la espalda tras una discusión, causándole lesiones con más de un mes de curación.
- El imputado enfrentará el proceso bajo pautas de conducta durante seis meses, debiendo presentarse periódicamente ante la policía mientras avanza la causa judicial.
Un contador fue acusado de golpear y lesionar a un médico durante un partido de fútbol amateur disputado en un complejo deportivo de Bajo Grande. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el jugador le dio un golpe de puño en el rostro, en la zona del maxilar inferior, luego de una discusión por una jugada.
El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2025, durante un partido programado a las 10.50 entre los equipos de Abogados B y Contadores AC, en las instalaciones del complejo de la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios (Adput), ubicado sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1281.
De acuerdo con la acusación, el contador, que integraba el equipo de Abogados B, mantuvo una discusión con el médico, jugador de Contadores AC, a raíz de una jugada. Luego, cuando la víctima se dirigía nuevamente hacia su campo de juego y se encontraba de espaldas, el acusado le propinó un golpe de puño en el rostro.
Como consecuencia de la agresión, el médico sufrió lesiones en la zona del maxilar inferior cuyo tiempo de curación fue estimado en más de un mes.
La imputación y las medidas
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández. En la audiencia de formalización de la investigación, la auxiliar de fiscal María Jimena Castro describió el hecho y formuló cargos contra el acusado por el delito de lesiones graves, en calidad de autor.
La representante del MPF solicitó que el imputado cumpla durante seis meses una serie de reglas de conducta. Entre ellas, someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, fijar y mantener un domicilio, permanecer a disposición del tribunal, concurrir a las citaciones y presentarse dos veces por semana en sede policial.
El juez interviniente resolvió hacer lugar a los pedidos formulados por la Fiscalía y dispuso las medidas solicitadas durante el plazo establecido.