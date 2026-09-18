Una adolescente fue atacada con una tijera por la espalda en una escuela de Neuquén

Resumen para apurados
- Una joven de 21 años atacó con una tijera por la espalda a una menor de 15 años el miércoles en una escuela de Zapala, Neuquén, por motivos que aún se investigan.
- La agresora la sorprendió sin mediar palabra en el patio escolar, causándole tres heridas y un neumotórax que requirió la internación de urgencia de la víctima.
- La Justicia imputó a la atacante por lesiones agravadas por alevosía y le fijó una restricción perimetral de cuatro meses mientras concluye la investigación penal.
Una adolescente de 15 años fue atacada con una tijera mientras estaba sentada junto a sus amigas en el patio de una escuela de Zapala, en Neuquén. La agresión le provocó tres heridas punzantes, una de ellas con compromiso pulmonar. Por el hecho, la Justicia imputó a una joven de 21 años y le prohibió acercarse a la menor durante cuatro meses.
El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles pasado en el predio de la Escuela Primaria N° 12, ubicado entre las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. La adolescente se encontraba allí junto a otras jóvenes, en un espacio que suelen utilizar para reunirse fuera del horario de clases.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, entre las 18 y las 18.30, la acusada, identificada como Y.B.C., ingresó al lugar y se acercó a la adolescente. Sin mediar palabras, la habría atacado desde atrás.
“Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente”, relató el fiscal Marcelo Jofré durante la audiencia de formulación de cargos, realizada este jueves.
Tres heridas y un neumotórax
La víctima recibió tres puntazos. Uno de ellos le provocó un neumotórax traumático, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde recibió atención médica.
La adolescente permaneció internada desde entonces y, de acuerdo con la información oficial, este viernes se encontraba próxima a recibir el alta médica.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén continúa con la investigación para determinar qué motivó la agresión. Hasta el momento, no se informó que hubiera existido una discusión previa entre la acusada y la adolescente.
La medida de la Justicia
Durante la audiencia, el juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos contra la joven de 21 años por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía.
La calificación está vinculada con la acusación de que la víctima fue sorprendida mientras se encontraba de espaldas y sin posibilidad de advertir el ataque.
Como medida cautelar, el magistrado dispuso que la imputada no pueda acercarse a menos de 200 metros de la adolescente ni mantener contacto con ella por ningún medio.
Las restricciones tendrán una vigencia de cuatro meses, el mismo período establecido para llevar adelante la investigación del caso.