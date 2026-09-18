Una adolescente fue atacada con una tijera por la espalda en una escuela de Neuquén

Una adolescente de 15 años fue atacada con una tijera mientras estaba sentada junto a sus amigas en el patio de una escuela de Zapala, en Neuquén. La agresión le provocó tres heridas punzantes, una de ellas con compromiso pulmonar. Por el hecho, la Justicia imputó a una joven de 21 años y le prohibió acercarse a la menor durante cuatro meses.