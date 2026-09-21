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Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

A pocas horas del duelo en Mar del Plata, Julio César Falcioni se vio obligado a rearmar la zaga y el mediocampo por la convocatoria del paraguayo y la suspensión del uruguayo.

Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira
Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán visita hoy a Aldosivi en Mar del Plata con dos bajas obligadas: Clever Ferreira, citado a Paraguay, y Franco Nicola, sancionado por expulsión.
  • Gianluca Ferrari suplirá al zaguero y Julián Fernández asoma como volante. En tanto, Julio César Falcioni pagó una multa a la AFA para poder dirigir tras su expulsión.
  • Sumar puntos resulta clave para el Decano, ya que le permitirá alejarse de la pelea por la permanencia y consolidarse entre los ocho mejores puestos de la Zona B.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán visita hoy a Aldosivi, desde las 14.30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Si suma, el "Decano" se aleja de la pelea por la permanencia y se acomoda entre los ocho mejores de la Zona B. Pero llega sin dos titulares y con cambios obligados en la defensa y en el mediocampo.

En el fondo falta Clever Ferreira. El defensor paraguayo no viajó a la costa atlántica porque lo convocó la selección de Gustavo Alfaro para los amistosos de fecha FIFA ante Bolivia y Colombia, en Estados Unidos. Tampoco estará el 3 de octubre contra Barracas Central. Gianluca Ferrari ocuparía su lugar y acompañaría a Luciano Vallejo en la zaga central.

En la mitad de la cancha, la baja es Franco Nicola. Según el Boletín N° 6948 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el volante uruguayo cumple dos partidos de suspensión por su expulsión ante River. Falcioni evalúa a Julián Fernández, que venía entrando desde el banco, para ocupar el lugar del oriental, aunque Facundo Pimienta y Ezequiel Ham también aparecieron en las últimas prácticas. 

Sí estará Julio César Falcioni en el banco. El técnico también fue expulsado contra el equipo de Núñez y recibió una fecha de suspensión, pero la AFA le permitió reemplazarla por una multa de 21 unidades de valor ($1.050.000), así que dirige en Mar del Plata.

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