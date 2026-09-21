Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

Atlético Tucumán visita hoy a Aldosivi, desde las 14.30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Si suma, el "Decano" se aleja de la pelea por la permanencia y se acomoda entre los ocho mejores de la Zona B. Pero llega sin dos titulares y con cambios obligados en la defensa y en el mediocampo.