Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita hoy a Aldosivi en Mar del Plata con dos bajas obligadas: Clever Ferreira, citado a Paraguay, y Franco Nicola, sancionado por expulsión.
- Gianluca Ferrari suplirá al zaguero y Julián Fernández asoma como volante. En tanto, Julio César Falcioni pagó una multa a la AFA para poder dirigir tras su expulsión.
- Sumar puntos resulta clave para el Decano, ya que le permitirá alejarse de la pelea por la permanencia y consolidarse entre los ocho mejores puestos de la Zona B.
Atlético Tucumán visita hoy a Aldosivi, desde las 14.30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Si suma, el "Decano" se aleja de la pelea por la permanencia y se acomoda entre los ocho mejores de la Zona B. Pero llega sin dos titulares y con cambios obligados en la defensa y en el mediocampo.
En el fondo falta Clever Ferreira. El defensor paraguayo no viajó a la costa atlántica porque lo convocó la selección de Gustavo Alfaro para los amistosos de fecha FIFA ante Bolivia y Colombia, en Estados Unidos. Tampoco estará el 3 de octubre contra Barracas Central. Gianluca Ferrari ocuparía su lugar y acompañaría a Luciano Vallejo en la zaga central.
En la mitad de la cancha, la baja es Franco Nicola. Según el Boletín N° 6948 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el volante uruguayo cumple dos partidos de suspensión por su expulsión ante River. Falcioni evalúa a Julián Fernández, que venía entrando desde el banco, para ocupar el lugar del oriental, aunque Facundo Pimienta y Ezequiel Ham también aparecieron en las últimas prácticas.
Sí estará Julio César Falcioni en el banco. El técnico también fue expulsado contra el equipo de Núñez y recibió una fecha de suspensión, pero la AFA le permitió reemplazarla por una multa de 21 unidades de valor ($1.050.000), así que dirige en Mar del Plata.