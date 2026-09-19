Falcioni mueve las piezas para visitar a Aldosivi

Resumen para apurados
- Falcioni define cambios en Atlético Tucumán para visitar este lunes a Aldosivi en Mar del Plata, obligado por la fecha FIFA y una suspensión.
- Clever Ferreira viajó con la selección paraguaya y Franco Nicola debe cumplir sanción; Gianluca Ferrari y Julián Fernández se perfilan como titulares.
- Una victoria en Mar del Plata acercaría a Atlético Tucumán a la permanencia y lo consolidaría entre los ocho mejores clasificados de la Zona B.
Atlético Tucumán arribó hoy, pasadas las 18, al Hotel República, donde quedó concentrado para el partido del lunes frente a Aldosivi. El encuentro comenzará el lunes desde las 14.30 y se disputará en el estadio Mundialista José María Minella. El defensor paraguayo Clever Ferreira no integró la delegación porque viajó anoche para incorporarse al seleccionado de su país. Gianluca Ferrari sería su reemplazante, mientras que el volante Julián Fernández aparece como alternativa para ocupar el lugar del suspendido Franco Nicola.
El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará continuar sumando en el Torneo Clausura. Una victoria le permitiría prácticamente olvidarse de la pelea por la permanencia y mantenerse entre los ocho mejores de la zona B.
El viaje hacia Mar del Plata presentó una particularidad importante para el armado del equipo. Ferreira no formó parte de la delegación que se trasladó desde Buenos Aires, ya que debía emprender viaje hacia Estados Unidos para sumarse al seleccionado paraguayo.
El defensor fue citado por Gustavo Alfaro para afrontar los compromisos correspondientes a la fecha FIFA frente a Bolivia y Colombia, que se disputarán en Washington D. C. y Nueva Jersey, respectivamente.
La convocatoria representa una baja importante para Falcioni. Ferreira no podrá estar ante Aldosivi y tampoco estará disponible para el encuentro del 3 de octubre, cuando Atlético reciba a Barracas Central.
Falcioni mueve piezas
Con el paraguayo fuera de la convocatoria, el entrenador comenzó a trabajar en una alternativa para reorganizar la defensa. Atlético realizó su última práctica en Buenos Aires, en el predio de Independiente en Villa Domínico. Durante la mañana, Falcioni puso especial énfasis en los trabajos tácticos y técnicos.
En ese ensayo comenzaron a aparecer algunas de las posibles respuestas a los interrogantes que tiene el entrenador.
Todo indica que Ferrari ingresaría en lugar de Ferreira para acompañar a Luciano Vallejo en la zaga central. El defensor aparece como la principal alternativa para ocupar la vacante que deja el paraguayo.
Pero la defensa no es el único sector que Falcioni debe reorganizar. En la mitad de la cancha también habrá una modificación obligada debido a la suspensión del uruguayo Franco Nicola, quien deberá cumplir dos fechas de sanción.
Ante esta situación, una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es el ingreso de Julián Fernández. El volante podría ser titular y conformar una dupla en la zona central junto con Leonel Vega.
La decisión todavía no estaba tomada y Falcioni tenía previsto terminar de definirla durante la jornada. El entrenador aprovechó los últimos entrenamientos en Buenos Aires para observar las distintas variantes y determinar qué nombres y funcionamiento considera más convenientes para un partido que tendrá características particulares.
Atlético afrontará un nuevo desafío como visitante. Después de la práctica el plantel se instaló en Mar del Plata, donde permanecerá concentrado hasta el momento del encuentro. El cuerpo técnico buscó que la jornada transcurriera con tranquilidad, especialmente porque deberá afrontar el compromiso con dos modificaciones importantes respecto del equipo que Falcioni tenía en mente.