Falcioni mueve las piezas para visitar a Aldosivi

Atlético Tucumán arribó hoy, pasadas las 18, al Hotel República, donde quedó concentrado para el partido del lunes frente a Aldosivi. El encuentro comenzará el lunes desde las 14.30 y se disputará en el estadio Mundialista José María Minella. El defensor paraguayo Clever Ferreira no integró la delegación porque viajó anoche para incorporarse al seleccionado de su país. Gianluca Ferrari sería su reemplazante, mientras que el volante Julián Fernández aparece como alternativa para ocupar el lugar del suspendido Franco Nicola.