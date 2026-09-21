ARCA extiende hasta octubre de 2026 el plazo de Ganancias 2025: a quiénes beneficia y qué cambia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la ampliación del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La nueva fecha límite quedó fijada para el 13 de octubre de 2026 mediante su publicación en el Boletín Oficial, normativa que entra en vigencia a partir del día de la fecha. La disposición beneficia tanto a las personas humanas como a las sucesiones indivisas.