Vencimiento de ARCA para las facturas electrónicas: cuál es la fecha límite para evitar rechazos

La medida del organismo responde a la detección de múltiples comprobantes emitidos sin consignar correctamente la categoría fiscal ni la condición frente al IVA del receptor. A raíz de esto, ARCA comenzó a enviar notificaciones directas a las empresas y profesionales afectados. La advertencia es clara: si al solicitar la autorización de un documento el campo respectivo se encuentra vacío, nulo o mal informado, la plataforma de control rechazará la solicitud y no otorgará el Código de Autorización Electrónico (CAE), lo que dejará a la factura sin validez legal.