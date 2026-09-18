Vencimiento de ARCA para las facturas electrónicas: cuál es la fecha límite para evitar rechazos
El organismo de recaudación fijó una fecha límite para que las empresas y profesionales adapten sus programas informáticos de cobro. Luego será obligatorio informar la condición frente al IVA de cada cliente para obtener el CAE y evitar el rebote de los comprobantes.
Resumen para apurados
- ARCA fijó plazo hasta el 30 de noviembre en Argentina para adecuar la facturación electrónica e informar la condición de IVA del cliente y evitar el rechazo de comprobantes.
- Mediante la Resolución 5616/2024, ARCA detectó fallas en la carga de receptores y ahora exige transmitir el código técnico del IVA para optimizar el Libro de IVA Digital.
- Desde el 1° de diciembre, los comprobantes sin este requisito rebotarán automáticamente, lo que podría paralizar las ventas y la operativa de empresas con cobros automatizados.
Las facturas electrónicas son comprobantes digitales que cumplen la misma función y poseen igual validez legal que los antiguos talonarios de papel. Su implementación permite gestionar, almacenar e intercambiar documentación por medios electrónicos sin necesidad de imprimir. El organismo encargado de aprobar, controlar y validar cada una de estas constancias es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entidad que en los últimos días endureció las fiscalizaciones y estableció un límite temporal para que los contribuyentes regularicen sus inconsistencias informáticas.
La medida del organismo responde a la detección de múltiples comprobantes emitidos sin consignar correctamente la categoría fiscal ni la condición frente al IVA del receptor. A raíz de esto, ARCA comenzó a enviar notificaciones directas a las empresas y profesionales afectados. La advertencia es clara: si al solicitar la autorización de un documento el campo respectivo se encuentra vacío, nulo o mal informado, la plataforma de control rechazará la solicitud y no otorgará el Código de Autorización Electrónico (CAE), lo que dejará a la factura sin validez legal.
Rechazo automático de comprobantes
Los contribuyentes tienen plazo hasta el 30 de noviembre para ajustar sus programas de facturación, revisar sus bases de datos y corregir las fallas técnicas. El cambio definitivo comenzará a regir a partir del 1° de diciembre, momento en que el sistema de validación por Web Service exigirá la condición frente al IVA del cliente como un requisito técnico indispensable. Cualquier transmisión incompleta o con inconsistencias sufrirá el rebote automático del CAE.
El ajuste obedece a lo dispuesto en la Resolución General 5616/2024, norma mediante la cual ARCA modificó el régimen de facturación electrónica con el objetivo de agilizar la registración digital de las operaciones y optimizar el funcionamiento del Libro de IVA Digital. La exigencia contempla la categorización precisa del comprador o prestatario dentro de las opciones del padrón, tales como responsable inscripto, monotributista, consumidor final, sujeto exento o sujeto no alcanzado.
A quiénes alcanza la nueva medida
Esta actualización alcanza con especial rigor a quienes utilizan sistemas de gestión desarrollados a medida o proveedores de software conectados vía Web Service. En estos casos, no basta con que el dato figure en la ficha interna del cliente: la herramienta informática debe transmitir obligatoriamente el código técnico correspondiente (CondicionIVAReceptorId) en el paquete de datos que se envía al organismo para autorizar la transacción.
Para las empresas que manejan grandes volúmenes de ventas o emisión automatizada, un eventual rechazo del CAE puede paralizar la operativa comercial y generar graves inconvenientes administrativos. Por este motivo, el período que se extiende hasta fines de noviembre resulta clave para realizar pruebas técnicas en los módulos de cobro y evitar bloqueos a partir de diciembre.
Asimismo, la misma Resolución General 5616/2024 ratificó pautas para las operaciones pactadas en moneda extranjera cuando se cancelan en la misma divisa de emisión. En tales situaciones, el sistema debe tomar automáticamente el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre del día hábil cambiario anterior a la fecha del comprobante, integrando esta variable al proceso general de modernización del régimen tributario.