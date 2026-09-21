La ultraderecha avanza en Alemania y amenaza a Merz

El dirigente calificó los resultados en este estado costero del noreste como un “desastre” para su partido, la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), que habría obtenido un 5% de los votos. “Los tiempos cambian en Alemania”, celebró Jan-Phillip Tadsen, un diputado de AfD en un bar de Schwerin, la capital de esta región, donde militantes y dirigentes del partido festejaron con gritos y abrazos los resultados.