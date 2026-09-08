Alemania: la ultraderecha busca gobernar

BERLIN, Alemania.- El partido ultraderechista AfD empezó a tantear a otros partidos para gobernar en una región poscomunista de Alemania, donde logró una histórica victoria electoral que envía una señal a otros países europeos que celebrarán comicios en los próximos meses. El éxito de Alternativa por Alemania (AfD) en la región oriental de Sajonia-Anhalt se lee también en clave de derrota para los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobiernan a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, y que controlaban hasta ahora el Ejecutivo regional.