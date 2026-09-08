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Alemania: la ultraderecha busca gobernar

El partido AfD empezó conversaciones con otras formaciones, tras su victoria electoral.

Ulrich Siegmund
Ulrich Siegmund
Hace 6 Hs

BERLIN, Alemania.- El partido ultraderechista AfD empezó a tantear a otros partidos para gobernar en una región poscomunista de Alemania, donde logró una histórica victoria electoral que envía una señal a otros países europeos que celebrarán comicios en los próximos meses. El éxito de Alternativa por Alemania (AfD) en la región oriental de Sajonia-Anhalt se lee también en clave de derrota para los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobiernan a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, y que controlaban hasta ahora el Ejecutivo regional.

La formación AfD, un partido antimigrantes y prorruso, recabó alrededor del 44% de los votos, frente al 17% conseguido por la CDU, que gobernaba hasta la fecha en Sajonia-Anhalt, una región del este que formó parte de la extinta RDA.

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Su carismático líder regional, Ulrich Siegmund, de 35 años, prometió endurecer la política migratoria, eliminar la obligación de ir a la escuela y modificar la programación de la asignatura de historia en el colegio, en su opinión, demasiado centrada en la culpabilidad de la Alemania del Tercer Reich.

Ahora, le faltan tres escaños para la mayoría absoluta y ya ha iniciado conversaciones para formar gobierno. Podría intentar pescar apoyos en la CDU o contar con el respaldo, al menos tácito, de la formación prorrusa de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).

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Los comicios han causado un verdadero terremoto en Alemania, un país en el que la extrema derecha no ha gobernado ninguna región desde 1945 y donde el sentimiento de culpa por los crímenes del nazismo está profundamente arraigado.

Región empobrecida

El triunfo de los ultraderechistas se da precisamente en una región empobrecida del este, donde la AfD supo aprovechar el sentimiento de nostalgia por los años de la Alemania Oriental comunista y el resentimiento por la persistente brecha de riqueza con el oeste, décadas después de la caída del Muro de Berlín en 1989.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, cuya popularidad cayó a mínimos históricos, se dijo este lunes “profundamente consternado” por los resultados.

“Mi determinación de seguir por la senda de las reformas sigue intacta”, declaró no obstante el dirigente conservador, aunque matizó que intentará explicar “mejor” sus medidas.

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