El este de Alemania ya es un bastión de la ultraderecha

Sobre la formación prorrusa de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), todavía no se sabía si obtendrá el 5% necesario para entrar en el Parlamento. “Hemos escrito la historia en este país”, proclamó el líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, a la antena ARD. “Necesitamos un cambio político fundamental en este país”, añadió. En Magdeburgo, capital regional, los simpatizantes estaban eufóricos. “Siempre prefiero ser un poco pesimista antes, para llevarme una buena sorpresa después. Y eso es lo que ha pasado hoy”, comentó Angela Maike, una jubilada de 65 años, mientras pedía dos cervezas y una copa de vino para celebrar.