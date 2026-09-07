El este de Alemania ya es un bastión de la ultraderecha

MAGDEBURG, Alemania.- La extrema derecha de Alemania reivindicó una victoria histórica este domingo en las elecciones de Sajonia-Anhalt, pero aún no se sabe si podrá gobernar esta región oriental de la antigua RDA.
El partido Alternativa por Alemania (AfD), antimigrantes y afín a los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadounidense, Donald Trump, se convirtió en las elecciones legislativas de 2025 en el principal partido de la oposición a nivel nacional.
Con en torno al 44,5% de los votos, le saca una amplia ventaja a los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que habrían obtenido alrededor del 18,5%, según los resultados preliminares divulgados por las cadenas públicas ARD y ZDF.
Hasta anoche, los ultras obtenían 39 escaños en el Parlamento regional, tres menos de los necesarios para tener mayoría absoluta (42). Ninguna región alemana ha estado gobernada por la extrema derecha desde 1945, tras la caída del régimen nazi comandado por Adolf Hitler.
Las otras formaciones le siguen desde muy lejos: por detrás de la CDU, quedan los socialdemócratas (SPD), la izquierda radical de Die Linke y los Verdes, con en torno al 9% de los sufragios.
Sobre la formación prorrusa de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), todavía no se sabía si obtendrá el 5% necesario para entrar en el Parlamento. “Hemos escrito la historia en este país”, proclamó el líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, a la antena ARD. “Necesitamos un cambio político fundamental en este país”, añadió. En Magdeburgo, capital regional, los simpatizantes estaban eufóricos. “Siempre prefiero ser un poco pesimista antes, para llevarme una buena sorpresa después. Y eso es lo que ha pasado hoy”, comentó Angela Maike, una jubilada de 65 años, mientras pedía dos cervezas y una copa de vino para celebrar.
¿Apoyos para gobernar?
Si no obtiene la mayoría absoluta, Siegmund tendrá que buscar apoyos fuera para dirigir esta empobrecida región de 2,1 millones de habitantes. En este sentido, dijo que tiene “la mano tendida”.
La codirigente nacional del AfD, Alice Weidel, llamó “a la CDU, o a una parte de la CDU” a negociar, mientras que el partido del canciller Friedrich Merz ha descartado hasta ahora cualquier alianza con los ultraderechistas. Sin embargo, en vista de la derrota, el debate dentro del partido podría reavivarse, pues algunos miembros abogan desde hace tiempo por un acercamiento.
La participación en los comicios fue excepcional: según estimaciones, alcanzó el 78%, 18 puntos más que en 2021.
Si gobierna, Siegmund promete endurecer la política migratoria, eliminar la obligación de ir a la escuela y modificar la programación de la asignatura de Historia en el colegio, a la que considera “demasiado centrada” en la culpabilidad de la Alemania del III Reich, es decir, que defiende las acciones del nazismo.
El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, se declaró “consternado” por los resultados, en una entrevista con el diario “Welt”.
Siegmund ha recurrido al uso de la nostalgia que sienten muchos de sus simpatizantes por la extinta RDA, al considerarse peor tratados que sus compatriotas del oeste de Alemania o que los migrantes. La antigua RDA estuvo bajo influencia soviética y separada por el Muro de Berlín hasta la reunificación de 1990.
Sus partidarios se mostraron ilusionados. Para Peter Harmuth, un limpiador de 56 años de Tangermünde, Siegmund “es realmente muy bueno y cercano a la gente de a pie”.
En cambio, otros esperaban poder frenar a la extrema derecha en las urnas, en un país muy marcado por los crímenes del nazismo. En Magdeburgo, Sarah Stellmacher, una empleada de escuela de 35 años, esperaba que “la mayoría” votara “a favor de la democracia”.
En cualquier caso, se trata de un contundente fracaso para los conservadores de la CDU del jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, y del líder del Ejecutivo regional, Sven Schulze. Ha recabado la mitad de votos que en 2021.