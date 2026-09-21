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Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

El crimen de Susy Aponte ocurrió durante un acto de campaña. Había denunciado amenazas días antes.

ASESINATO. Aponte recorría un mercado junto a simpatizantes, en el distrito de Caraz, departamento Áncash.
ASESINATO. Aponte recorría un mercado junto a simpatizantes, en el distrito de Caraz, departamento Áncash.
Hace 3 Hs

LIMA, Perú.- Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades.

Susy Aponte, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz en esa región.

Aponte postulaba a las elecciones regionales del 4 de octubre.

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El ataque dejó cinco personas heridas de bala que fueron trasladas al hospital regional y un venezolano detenido, según dijo la policía en un comunicado.

La candidata tenía un portal informativo, “China Polo Dominical”, donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la policía. Hace unos días denunció en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y “exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con la mayor celeridad”. “La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática”, indico en un comunicado el organismo electoral.

Investigación

El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora, en un país donde la polarización política ha crecido, a caballo del permanente enfrentamiento entre los presidentes y el Parlamento, con alto índices de corrupción y denuncias de represión a las protestas. “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”, señaló el organismo sindical de trabajadores de prensa en sus redes sociales.

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Cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025, según números de la policía.

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