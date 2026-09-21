Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Investigación

El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora, en un país donde la polarización política ha crecido, a caballo del permanente enfrentamiento entre los presidentes y el Parlamento, con alto índices de corrupción y denuncias de represión a las protestas. “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”, señaló el organismo sindical de trabajadores de prensa en sus redes sociales.