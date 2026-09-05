Ruptura de relaciones entre Perú e Irán: el uso de una vieja herramienta diplomática

Lo más relevante desde el punto de vista jurídico es el andamiaje que sostiene la decisión. Perú invoca el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que obliga al Estado receptor a proteger los locales, bienes y archivos de la misión que se retira, y permite encomendar su custodia -y la protección de los nacionales- a un tercer Estado aceptable para ambas partes. Inteligentemente, Perú hace una distinción expresa entre relaciones diplomáticas y consulares. Invocando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y su artículo 5, aclara que la ruptura de las relaciones diplomáticas no afecta las consulares, por lo que sus connacionales en Irán no quedarán desprotegidos.