Del silencio a la cumbia: Argentina cerró una Copa Davis inolvidable en Neuquén

Argentina cerró así una serie redonda. Alcanzó su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis, aseguró su regreso a los Qualifiers 2027 y ganó la primera eliminatoria disputada en la Patagonia. Pero el domingo terminó contando algo más: la historia de un estadio que pasó de la preocupación a la fiesta y de una ciudad que disfrutó hasta el último minuto de una experiencia que había esperado durante años.