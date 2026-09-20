Auschwitz, esto ha sucedido

Reducidos a estas condiciones, se lograba vivir un día más sólo con la astucia para conseguir media ración extra de pan y la suerte de pasar la selección de cada mañana. Tal vez por ello, la palabra “nunca” en el campo se decía “morgen früh”, mañana por la mañana. Cumplir estrictamente las normas (trabajar a destajo y comer apenas lo asignado) era la mejor manera de ponerse una fecha de muerte. No más de tres meses. Lo que resultaba ilegal para las SS y se castigaba con rigor, en el Lager eran transacciones o acciones indispensables de supervivencia: cambiar media escudilla de sopa por una cuchara o robar una prenda para amortiguar el frío no requerían una discusión moral. En un sitio donde nadie tiene un nombre sino un número, el bien o el mal, lo justo o lo injusto, pierden todo sentido. Como advertencia o amenaza, allí estaban a la vista las chimeneas deshaciéndose a escala industrial de carne humana noche y día. De la cámara de gas, los cadáveres eran trasladados a los hornos por escuadrones de prisioneros, mayormente formados por judíos (otro modo de deshumanización) llamados “los cuervos del crematorio”. Cumplían con la tarea a sabiendas de que como testigos incómodos también les esperaba el mismo destino. La maquinaria era veloz y eficiente. Los hornos, como detalle a subrayar, habían sido especialmente diseñados por la empresa Topf & Söhne con el objetivo de acelerar el proceso y reducir el gasto de combustible. “Siempre felices de estar a su servicio”, decían las comunicaciones corporativas dirigidas a los oficiales nazis. Uno de los propietarios, Ludwig Topf, se suicidó el 31 de mayo de 1945; el otro, Ernst Wolfgang Topf, nunca fue juzgado y se dedicó a vender sistemas de calefacción.