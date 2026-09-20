Un fuerte temblor sacudió la madrugada de Tucumán

SociedadActualidad

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

El sismo tuvo su epicentro a 60 kilómetros al este de Cafayate y se sintió con fuerza en edificios.

EPICENTRO. El temblor se produjo en el norte de Trancas. (Inpres)
EPICENTRO. El temblor se produjo en el norte de Trancas. (Inpres)
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Este domingo a las 5.47, un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán con epicentro en Trancas, generado por la actividad sísmica habitual y percibido por los vecinos.
  • El temblor se originó a 197 km de profundidad y se sintió en edificios. Minutos antes, otro sismo de 4.3 de magnitud se había registrado cerca de Angastaco.
  • No se reportaron víctimas ni daños materiales. Las autoridades se mantienen en alerta e instan a la población a seguir los protocolos de seguridad ante posibles réplicas.
Resumen generado con IA

Un fuerte temblor sacudió la madrugada de Tucumán y sorprendió a los vecinos, que sintieron el movimiento en distintos puntos de la provincia. Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo se registró a las 5.47 (hora local) de este domingo, con una magnitud de 5 grados y una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro se ubicó en el norte de Trancas, a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

El movimiento se sintió con intensidad en varios puntos de la provincia, especialmente en edificios, donde muchos usuarios reportaron en redes sociales que el temblor los despertó.

Minutos antes, a las 5.32, se había registrado otro movimiento más leve cerca de Angastaco, en Catamarca, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros. Algunos vecinos de nuestra provincia también llegaron a advertirlo.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas a causa del movimiento telúrico. Las autoridades provinciales se mantienen en alerta y recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad ante este tipo de eventos.

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