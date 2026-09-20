Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un fuerte temblor sacudió la madrugada de Tucumán y sorprendió a los vecinos, que sintieron el movimiento en distintos puntos de la provincia. Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo se registró a las 5.47 (hora local) de este domingo, con una magnitud de 5 grados y una profundidad de 197 kilómetros.