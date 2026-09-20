Tucumán quiere la Copa Davis: se postulará si Argentina juega de local en 2027

Mercedes Paz, ex capitana argentina de la Billie Jean King Cup y una de las mayores referentes del tenis tucumano, considera que la provincia tiene antecedentes suficientes para asumir el desafío. “Tucumán hizo muy bien las cosas. Hemos organizado más de 25 torneos, tenemos capacidad organizativa y también contamos con una cancha que tiene las dimensiones necesarias. Si está la parte económica, creo que todo lo demás lo tenemos a favor. La capacidad para organizar está y el Tucumán Lawn Tennis está a disposición”, destacó.