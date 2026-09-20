Tucumán quiere la Copa Davis: se postulará si Argentina juega de local en 2027

Resumen para apurados
- La Asociación Tucumana de Tenis postulará a su provincia para albergar la Copa Davis en 2027 si Argentina sale sorteada como local, para afianzar el deporte en el interior.
- Tras el éxito de la serie en Neuquén, la dirigencia inició gestiones con la AAT. La provincia ya cuenta con experiencia organizando torneos Challenger y la Billie Jean King Cup.
- La designación dependerá del sorteo de noviembre. De concretarse, requerirá inversión público-privada e impulsará el turismo, la economía y el desarrollo del tenis local.
DESDE NEUQUÉN.- Resulta casi imposible no mirarse al ombligo. Que Neuquén haya logrado albergar una serie de Copa Davis -la primera disputada en la Patagonia y con la provincia convirtiéndose en la sexta del país en recibir la competencia- obliga a Tucumán, como mínimo, a imaginarse en ese lugar. Lo interesante es que el escenario parece bastante menos utópico de lo que podría suponerse. Es más: la posibilidad existe y la Asociación Tucumana de Tenis ya comenzó a moverse para intentar convertirla en realidad.
Según pudo saber LA GACETA, apenas terminó la serie que Argentina venció 3-1 a Turquía en el Ruca Che, dirigentes tucumanos iniciaron contactos con referentes de la Asociación Argentina de Tenis y encontraron una buena recepción para avanzar con una eventual candidatura. El objetivo está claro: si el seleccionado obtiene la localía en los Qualifiers 2027, Tucumán buscará ser sede.
No se trata de una idea surgida únicamente por lo vivido durante estos días en Neuquén. Detrás existen meses de conversaciones y un vínculo que se fue fortaleciendo. Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, integra el Consejo Directivo de la AAT y durante los últimos años construyó una relación cercana con sus autoridades.
A eso se suma el recorrido de la provincia como organizadora de competencias profesionales: Futures, Challengers, Billie Jean King Cup y un WTA 125 forman parte de los antecedentes recientes. Recibir una serie de Copa Davis aparece ahora como el próximo gran desafío, casi como la “frutilla del postre” para una gestión que viene intentando insertar a Tucumán cada vez más dentro del calendario nacional e internacional.
El primer paso: esperar el sorteo
Antes de avanzar formalmente habrá que conocer el escenario deportivo. El sorteo de los Qualifiers 2027 se realizará en noviembre y determinará el rival de Argentina y también la condición de local o visitante para la serie de febrero.
Si el equipo de Javier Frana debe jugar fuera del país, la posibilidad tucumana deberá esperar otra oportunidad; si le corresponde recibir a su rival, comenzará la carrera por quedarse con la sede. Más allá de cuándo pueda concretarse, en la Asociación Tucumana ya existe una decisión: la provincia se postulará cuando Argentina tenga una localía disponible.
“Ese ‘algún día’ tiene que estar más cerca que nunca”, aseguró Arquez a LA GACETA. “Sabemos que hay que trabajar mucho sobre la parte privada y conseguir los recursos económicos necesarios para traer la Copa Davis a Tucumán. Todo dependerá de que Argentina tenga la localía. En el momento en que sepamos que le toca jugar de local, vamos a empezar a trabajar para que una de esas series se juegue acá”, explicó.
El dirigente fue incluso más allá al hablar de las posibilidades concretas de la provincia. “La Asociación Argentina de Tenis sabe cómo trabajamos, sabe que tenemos una buena producción y una buena gestión. Estamos bien mirados en todo el país y también por las instituciones que manejan el tenis internacional. Por eso, si Tucumán empieza a sonar como sede de Copa Davis, yo lo veo como una posibilidad muy cierta”, afirmó.
¿Qué necesita Tucumán para recibir la Copa Davis?
La experiencia de Neuquén dejó varias enseñanzas. Agustín Calleri, presidente de la AAT, explicó durante la serie cuáles son las condiciones fundamentales para organizar un evento de semejante magnitud. “Hay que trabajar en conjunto. Tiene que existir una decisión y, para mí, lo público y lo privado tienen que ir de la mano. Ni el sector privado ni el público pueden hacerlo solos”, sostuvo.
En otras palabras, una candidatura requiere una articulación entre el Gobierno provincial, el municipio, la Asociación Tucumana de Tenis y empresas privadas capaces de acompañar económicamente el proyecto. También es necesaria una infraestructura que pueda adaptarse a las exigencias de la competencia.
En Tucumán consideran que buena parte de ese camino ya está recorrido: la Asociación provincial mantiene un vínculo fluido con la AAT, tiene experiencia trabajando junto a organismos públicos y, según pudo saber este diario, ya realizó contactos preliminares con empresarios tucumanos que mostraron predisposición para acompañar una eventual candidatura.
En cuanto a los escenarios, aparecen dos alternativas principales: Tucumán Lawn Tennis y el Palacio de los Deportes. El primero cuenta con experiencia en competencias internacionales y podría adaptarse mediante la instalación de tribunas tubulares, mientras que el segundo ofrece las características de un estadio cubierto.
Mercedes Paz, ex capitana argentina de la Billie Jean King Cup y una de las mayores referentes del tenis tucumano, considera que la provincia tiene antecedentes suficientes para asumir el desafío. “Tucumán hizo muy bien las cosas. Hemos organizado más de 25 torneos, tenemos capacidad organizativa y también contamos con una cancha que tiene las dimensiones necesarias. Si está la parte económica, creo que todo lo demás lo tenemos a favor. La capacidad para organizar está y el Tucumán Lawn Tennis está a disposición”, destacó.
Una Copa Davis cada vez más federal
La posible candidatura tucumana encuentra además un escenario favorable dentro de la política deportiva de la AAT. Calleri, nacido en Río Cuarto, insiste desde el comienzo de su gestión en llevar las principales competencias nacionales fuera de Buenos Aires y considera que la respuesta obtenida en cada provincia confirmó esa decisión.
“Nuestra idea es seguir llevando la Copa Davis al interior. Llegará el momento de jugar en Buenos Aires también, pero siempre vamos a intentar salir a las provincias. De hecho, ya tenemos varios pedidos y reuniones con provincias que quieren analizar la posibilidad de recibir una serie en febrero, si nos toca jugar de local”, afirmó.
Para Calleri, el impacto excede ampliamente a los partidos. “Cuando ven el producto que tenemos, cómo lo manejamos y cómo lo organizamos, eso también genera interés. Además, no se trata solamente del evento en sí. En Neuquén hubo alrededor de 500 chicos vinculados al tenis mirando un entrenamiento y estaban todos contentos. Con este tipo de actividades también buscamos fomentar el deporte”, explicó.
Paz coincide con esa mirada y considera que la federalización también puede generar un efecto directo sobre las nuevas generaciones. “Me parece espectacular que este tipo de eventos se lleven al interior del país. Llevarlos genera nuevos adeptos al deporte y permite que los chicos puedan soñar algún día con formar parte del equipo nacional”, señaló. Y sintetizó el deseo local: “Sería muy lindo que Tucumán pueda ser sede”.
Por ahora habrá que esperar hasta noviembre. El sorteo determinará dónde comenzará Argentina su camino en los Qualifiers 2027 y recién entonces podrán conocerse las posibilidades inmediatas de cada provincia. Pero Neuquén dejó algo más que una clasificación argentina: mostró que una Copa Davis lejos de Buenos Aires puede movilizar a una ciudad y generar un impacto deportivo, turístico y económico considerable. Tucumán tomó nota y esta vez no quiere limitarse a soñarlo: cuando aparezca una localía argentina, irá a buscar su lugar como sede de la Copa Davis.