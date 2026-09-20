Recorrieron el mundo, vieron a Argentina campeón y sólo faltaron a una serie desde 1993: la historia de la hinchada de la Copa Davis

Jorge (prefirió no revelar su identidad completa) es, desde hace años, uno de los principales “agitadores” de la Hinchada Argentina de Copa Davis, el grupo que conformaron una serie de fanáticos para acompañar al seleccionado donde sea que juegue. Acostumbra a vestir piluso y lentes de sol, y es quien canta, marca el ritmo con el redoblante, utiliza el silbato e intenta leer qué necesita el tenista que está dentro de la cancha.