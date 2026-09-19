Política

Presunto tráfico de influencias: “Un juez civil no puede dar por cerrada una investigación penal que sigue abierta”

El abogado Fernando Colombres confirmó que ya apeló la tutela autosatisfactiva dictada en favor de la relatora federal Solana Casella. Cuestionó que la sentencia declare falsa una hipótesis que la fiscalía federal aún mantiene bajo instrucción.

APELACIÓN. El abogado Fernando Colombres cuestionó el fallo que restringe las menciones sobre Casella.
APELACIÓN. El abogado Fernando Colombres cuestionó el fallo que restringe las menciones sobre Casella.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado Fernando Colombres apeló una tutela judicial dictada a favor de la relatora Solana Casella, al señalar que un juez civil no puede cerrar una causa penal en curso.
  • La medida cautelar frenó menciones públicas sobre Casella tras declarar falsa una hipótesis que la fiscalía federal investiga actualmente por presunto tráfico de influencias.
  • El tribunal de alzada deberá dirimir si una sentencia civil puede limitar la libertad de expresión o interferir en pesquisas penales en trámite.
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