Copa Davis: qué significa la clasificación de Argentina a los Qualifiers 2027 y cuál será su camino a la Final 8

Pero, ¿qué significa concretamente esa clasificación? En términos simples, Argentina volvió a meterse en el camino principal hacia el título. Los Qualifiers son la instancia que conecta a los seleccionados con la Final 8, donde se define la Ensaladera de Plata. Bajo el formato vigente, se disputan en dos rondas y es necesario superar ambas para llegar a la definición.