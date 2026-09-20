Copa Davis: qué significa la clasificación de Argentina a los Qualifiers 2027 y cuál será su camino a la Final 8
El triunfo 3-1 sobre Turquía en Neuquén le permitió al equipo de Javier Frana regresar a la instancia principal de la competencia. Qué son los Qualifiers, cómo se disputan y qué deberá hacer Argentina para pelear por la Ensaladera de Plata.
Resumen para apurados
- El equipo argentino superó este fin de semana 3-1 a Turquía en Neuquén para acceder a los Qualifiers 2027 de Copa Davis tras descender al Grupo Mundial I.
- Con triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en el Ruca Che, el seleccionado se repuso del dobles perdido y alcanzó su victoria número 100 histórica.
- El triunfo ubica al país a dos series de la Final 8 de 2027, donde ocho naciones definirán al campeón del torneo más importante del tenis mundial por equipos.
DESDE NEUQUÉN-. Argentina cumplió en Neuquén el objetivo que había ido a buscar. El triunfo 3-1 sobre Turquía en el Ruca Che, sellado por la contundente victoria de Francisco Cerúndolo sobre Mert Alkaya, le permitió al seleccionado clasificarse a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis.
Pero, ¿qué significa concretamente esa clasificación? En términos simples, Argentina volvió a meterse en el camino principal hacia el título. Los Qualifiers son la instancia que conecta a los seleccionados con la Final 8, donde se define la Ensaladera de Plata. Bajo el formato vigente, se disputan en dos rondas y es necesario superar ambas para llegar a la definición.
¿Cómo funcionan los Qualifiers de la Copa Davis?
La primera ronda de los Qualifiers reúne a 26 seleccionados en 13 series de local y visitante. Los ganadores avanzan a la segunda ronda, a la que también se incorpora uno de los equipos que recibe una invitación por su actuación en la temporada anterior.
Para Argentina, por lo tanto, el recorrido hacia la Final 8 tendrá dos escalones. Primero deberá ganar su serie de la primera ronda de los Qualifiers 2027. Si lo consigue, avanzará a la segunda ronda. Una victoria allí le entregaría el boleto a la Final 8, donde ocho países competirán por el título.
Es decir, ganarle a Turquía no clasificó directamente al seleccionado entre los ocho mejores, pero sí lo dejó nuevamente a dos series de esa instancia.
Por qué era tan importante ganarle a Turquía
Para entender el valor del resultado conseguido en Neuquén hay que regresar al comienzo de 2026. Argentina inició la temporada disputando justamente los Qualifiers, pero la derrota 3-2 frente a Corea del Sur en Busan la sacó de ese recorrido y la obligó a jugar en septiembre el Grupo Mundial I.
Allí apareció Turquía. Y la serie tenía una consecuencia clara: el ganador conseguiría su lugar en los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor debería volver a disputar los play-offs del Grupo Mundial I para intentar recuperar terreno. El sistema de Copa Davis establece que los vencedores de las series del Grupo Mundial I ascienden a los Qualifiers de la temporada siguiente.
Por eso el 3-1 tuvo un significado mucho mayor que simplemente superar una eliminatoria: Argentina recuperó en Neuquén el lugar que había perdido en Busan y comenzará 2027 nuevamente con posibilidades directas de pelear por la Copa Davis.
Cerúndolo selló el regreso
Argentina había quedado 2-0 arriba el sábado gracias a los triunfos de Cerúndolo sobre Yanki Erel y de Thiago Tirante frente a Alkaya. Turquía reaccionó en el dobles y descontó 2-1, pero el número uno argentino se encargó de terminar rápidamente con cualquier incertidumbre.
Cerúndolo aplastó a Alkaya por 6-0 y 6-1 en apenas 48 minutos, aseguró el 3-1 y confirmó la clasificación. El resultado significó, además, el triunfo número 100 de Argentina en la historia de la Copa Davis.
Ahora quedará esperar para conocer el rival y la condición de local o visitante para la primera serie de 2027. Lo importante ya está asegurado: Argentina volvió a los Qualifiers y estará nuevamente a dos eliminatorias de meterse en la Final 8 de la Copa Davis, siempre que se mantenga el formato actualmente vigente.