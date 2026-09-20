Copa Davis: Cerúndolo arrasó y Argentina venció a Turquía para clasificarse a los Qualifiers 2027

Resumen para apurados
- Cerúndolo venció a Alkaya en Neuquén y selló el 3-1 de Argentina ante Turquía este domingo, logrando el pase a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis.
- Tras ganar los dos primeros singles y caer en el dobles, el número uno argentino arrolló 6-0 y 6-1 en 48 minutos para definir la serie del Grupo Mundial I.
- El triunfo significó la victoria número 100 de Argentina en Copa Davis y le permite volver a competir entre los mejores seleccionados del mundo en 2027.
DESDE NEUQUÉN-. Francisco Cerúndolo no dejó lugar para otra sorpresa. Después del golpe que Turquía había dado en el dobles, el número uno argentino salió a la cancha decidido a terminar la historia y jugó un partido prácticamente perfecto. Necesitó apenas 48 minutos para derrotar 6-0 y 6-1 a Mert Alkaya, conseguir el tercer punto y sellar el 3-1 definitivo para Argentina en el estadio Ruca Che.
La victoria tuvo además un valor doble. Por un lado, clasificó al equipo capitaneado por Javier Frana a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis, devolviéndolo a la instancia desde la cual podrá volver a buscar un lugar entre los mejores seleccionados del mundo. Por otro, significó el triunfo número 100 de Argentina en la historia de la competencia.
Y si había aparecido alguna duda después de la derrota del dobles, Cerúndolo se encargó de borrarla rápidamente. Desde el primer game estableció una diferencia enorme. Dominó los intercambios, jugó siempre dentro de la cancha y prácticamente no le permitió respirar a Alkaya, que nunca encontró respuestas ante el ritmo del argentino.
El primer set fue directamente un monólogo: 6-0. Y el segundo tampoco modificó demasiado el desarrollo. Alkaya consiguió evitar otro “rosco”, pero nada más. Cerúndolo mantuvo la intensidad, siguió atacando cada pelota corta y cerró el 6-1 para desatar el festejo de un Ruca Che que había tenido que esperar un poco más de lo previsto.
El camino hasta el 3-1
Argentina había quedado a un paso de la clasificación el sábado. Cerúndolo abrió la serie con un triunfo por 6-0 y 6-4 sobre Yanki Erel y luego Thiago Tirante venció 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya para establecer el 2-0.
Turquía reaccionó este domingo en el dobles. El capitán Erhan Oral incluyó a último momento a Erel para acompañar a Arda Azkara y la apuesta funcionó: vencieron 6-4 y 6-4 a Guido Andreozzi y Andrés Molteni y descontaron 2-1.
La definición quedó entonces en manos de Cerúndolo. Y el número uno argentino no dio lugar a otra sorpresa: arrasó a Alkaya por 6-0 y 6-1 en apenas 48 minutos y selló el 3-1.
Cerúndolo, el encargado de abrir y cerrar
El número uno argentino terminó siendo la figura determinante de la serie. Ganó sus dos partidos de singles y fue protagonista tanto del primer punto como del último.
Si ante Erel había mostrado una primera manga arrolladora y luego había tenido que administrar la reacción del turco, contra Alkaya directamente no permitió que el partido tuviera desarrollo. La diferencia entre ambos quedó expuesta desde los primeros puntos y Cerúndolo nunca levantó el pie del acelerador.
Argentina cerró así un fin de semana con varios condimentos históricos. Fue la primera vez que la Copa Davis llegó a la Patagonia, significó el regreso del seleccionado como local después de más de dos años y medio y terminó con la victoria número 100 del país en la competencia.
El equipo había llegado a Neuquén con 99 series ganadas en su historia. La número 100 terminó llegando frente a Turquía, 10 años después de aquella temporada 2016 que culminó con la conquista de la única Ensaladera de Plata argentina.
¿Qué significa la clasificación a los Qualifiers 2027?
Más allá del número redondo, Argentina también cumplió el principal objetivo deportivo con el que había llegado a Neuquén.
El seleccionado había comenzado 2026 disputando los Qualifiers, pero la derrota 3-2 frente a Corea del Sur en Busan lo obligó a jugar esta serie correspondiente al Grupo Mundial I. Vencer a Turquía le permitió regresar inmediatamente a los Qualifiers para la próxima temporada.
Allí volverá a comenzar el camino hacia la definición de la Copa Davis. La primera ronda de los Qualifiers será el próximo desafío para el equipo de Frana y representará la posibilidad de acercarse nuevamente a la instancia decisiva de la competencia.
El 3-1 frente a Turquía, entonces, no significó solamente superar una serie. Argentina consiguió en Neuquén el objetivo que necesitaba para volver a meterse en el camino principal de la Copa Davis.
Y lo hizo con Cerúndolo como protagonista excluyente. El número uno argentino puso el primer punto de la serie y también el último. Su cierre fue contundente: 6-0, 6-1 en 48 minutos, clasificación a los Qualifiers y victoria número 100 para Argentina. Un partido perfecto para cerrar un fin de semana histórico en el Ruca Che.