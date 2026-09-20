Copa Davis: Cerúndolo arrasó y Argentina venció a Turquía para clasificarse a los Qualifiers 2027

La victoria tuvo además un valor doble. Por un lado, clasificó al equipo capitaneado por Javier Frana a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis, devolviéndolo a la instancia desde la cual podrá volver a buscar un lugar entre los mejores seleccionados del mundo. Por otro, significó el triunfo número 100 de Argentina en la historia de la competencia.