Copa Davis: Turquía sorprendió en el dobles y Argentina deberá esperar para cerrar la serie

Argentina todavía depende de sí misma

El triunfo turco evitó que Argentina pudiera sentenciar la serie en el primer turno del domingo y trasladó toda la atención nuevamente hacia los singles. El equipo conducido por Javier Frana continúa arriba 2-1 y necesita ganar apenas uno de los dos partidos restantes para quedarse con la serie y conseguir el boleto a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.