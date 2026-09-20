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Copa Davis: Turquía sorprendió en el dobles y Argentina deberá esperar para cerrar la serie

Erel y Azkara vencieron 6-4 y 6-4 a Andreozzi y Molteni y descontaron 2-1. Cerúndolo buscará ahora el punto decisivo ante Alkaya.

DESAHOGO. Yanki Erel, de Turquía, celebra con el puño apretado durante el triunfo en dobles que mantuvo con vida a su equipo en la serie ante Argentina.
DESAHOGO. Yanki Erel, de Turquía, celebra con el puño apretado durante el triunfo en dobles que mantuvo con vida a su equipo en la serie ante Argentina. Foto: Copa Davis
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dupla turca Erel-Azkara venció este domingo a Andreozzi y Molteni en Neuquén por 6-4 y 6-4, descontando 2-1 ante Argentina en la Copa Davis.
  • Con quiebres tempranos en ambos sets, Turquía sorprendió a los locales y acortó distancias tras las dos victorias argentinas en los singles del sábado.
  • Argentina aún lidera 2-1 y Francisco Cerúndolo buscará ante Mert Alkaya el punto definitivo para clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis.
Resumen generado con IA

DESDE NEUQUÉN (Enviado especial)-. Turquía dio el golpe en el Ruca Che y mantuvo con vida la serie frente a Argentina. El equipo de dobles integrado por Yanki Erel y Arda Azkara venció 6-4 y 6-4 a Guido Andreozzi y Andrés Molteni y descontó 2-1 la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

La formación visitante tuvo una modificación de último momento. Erel, que el sábado había caído frente a Francisco Cerúndolo en el primer punto de la serie, fue elegido por el capitán turco para disputar el dobles y respondió junto a Azkara con una actuación sólida.

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Turquía golpeó de entrada

Turquía jugó el partido con una concentración casi absoluta. La pareja visitante se mostró enfocada desde el primer punto y encontró además un respaldo permanente desde el banco, que acompañó y alentó cada acción. Ese clima pareció potenciar a Erel y Azkara, que golpearon rápido y obligaron a Argentina a correr siempre desde atrás.

La historia se repitió prácticamente calcada en los dos sets. Los turcos quebraron el servicio argentino en el primer game de cada parcial y, a partir de allí, administraron la ventaja con autoridad. Andreozzi y Molteni nunca terminaron de asentarse en el partido ni encontraron la continuidad necesaria para cambiar el desarrollo.

Azkara fue la gran figura. Agresivo y preciso, definió numerosos puntos con tiros ganadores y sostuvo su servicio con solvencia. Erel estuvo algo más impreciso, pero acompañó bien a su compañero. Entre ambos consiguieron quebrar en tres oportunidades el saque argentino y cerraron el partido en sets corridos.

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Argentina todavía depende de sí misma

El triunfo turco evitó que Argentina pudiera sentenciar la serie en el primer turno del domingo y trasladó toda la atención nuevamente hacia los singles. El equipo conducido por Javier Frana continúa arriba 2-1 y necesita ganar apenas uno de los dos partidos restantes para quedarse con la serie y conseguir el boleto a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Ahora será el turno de Francisco Cerúndolo, que enfrentará a Mert Alkaya, la primera raqueta de Turquía, con la posibilidad de darle el punto definitivo al seleccionado argentino.

En caso de que Turquía vuelva a imponerse y lleve la serie al quinto punto, Frana deberá definir quién disputará el último single. Thiago Tirante, que ganó su partido del sábado, y Mariano Navone aparecen como las alternativas para un eventual encuentro decisivo.

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