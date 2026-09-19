“¿Relajación? Nunca”: Cerúndolo explicó cómo afronta la presión de ser favorito en la Copa Davis

DESDE NEUQUÉN.- Francisco Cerúndolo había cumplido con lo que se esperaba de él. Venció por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel, abrió el camino para el 2-0 de Argentina sobre Turquía en Neuquén y respondió a su condición de número uno del equipo. Sin embargo, una vez terminado el partido, dejó en claro que jugar unaCopa Davis está lejos de sentirse como una jornada más del circuito.