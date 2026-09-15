Copa Davis en Neuquén: Argentina ajusta detalles antes de enfrentar a Turquía

La selección argentina de tenis completó su segundo día de entrenamientos en el estadio Ruca Che de Neuquén, donde el próximo sábado y domingo enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, serie que otorgará al ganador un lugar en los Qualifiers 2027. Las primeras jornadas estuvieron enfocadas especialmente en la adaptación a la superficie y en ajustar detalles individuales antes de que Javier Frana defina la formación.