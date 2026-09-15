Copa Davis en Neuquén: Argentina ajusta detalles antes de enfrentar a Turquía

Resumen para apurados
- La selección argentina de tenis se entrena en Neuquén para enfrentar este fin de semana a Turquía por la Copa Davis, buscando un lugar en los Qualifiers 2027.
- El equipo se adapta a la pista del estadio Ruca Che y sumó un sparring zurdo para contrarrestar la táctica rival, mientras Javier Frana define la formación titular.
- El ganador de la serie obtendrá el pase a los Qualifiers 2027. El sorteo del viernes definirá el orden de los cruces individuales y de dobles del fin de semana.
La selección argentina de tenis completó su segundo día de entrenamientos en el estadio Ruca Che de Neuquén, donde el próximo sábado y domingo enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, serie que otorgará al ganador un lugar en los Qualifiers 2027. Las primeras jornadas estuvieron enfocadas especialmente en la adaptación a la superficie y en ajustar detalles individuales antes de que Javier Frana defina la formación.
El escenario fue acondicionado especialmente para la serie. La cancha fue montada sobre una estructura de madera por la empresa GreenSet y cuenta con una velocidad intermedia, clasificada como nivel 3 por World Tennis. Las primeras impresiones dentro del equipo argentino fueron positivas, tanto por el pique como por la velocidad de juego.
Durante la jornada trabajaron los integrantes del equipo y también Juan Manuel La Serna, quien fue convocado como sparring. Su presencia responde especialmente a una necesidad táctica: Turquía cuenta con un jugador zurdo y el cuerpo técnico buscó incorporar durante los entrenamientos a un tenista de esas características.
La Serna permanecerá junto al plantel antes de viajar a Rosario, donde representará a Argentina en los Juegos Suramericanos. Frana consideró que su presencia también servirá para que el joven jugador pueda comenzar a conocer desde adentro la dinámica de una serie de Copa Davis.
El trabajo continuará este miércoles con dos nuevos turnos. Argentina se entrenará de 11 a 14 y nuevamente de 17 a 19. Entre ambas sesiones, los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni atenderán a la prensa. Turquía, por su parte, tiene previstos entrenamientos de 9 a 11 y de 14 a 17.
El cronograma continuará el viernes con el sorteo oficial, previsto para las 11, que determinará el orden de los encuentros. La serie comenzará el sábado desde las 12 con los dos primeros singles, mientras que el domingo, a partir de las 11, se disputarán el dobles y los dos individuales restantes, el último de ellos en caso de ser necesario.
Con todavía varios entrenamientos por delante, Frana mantiene abierta la definición del equipo. Por ahora, la prioridad pasa por adaptar a todos los jugadores a las condiciones del Ruca Che y llegar al fin de semana con la mayor cantidad de alternativas disponibles.