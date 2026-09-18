Copa Davis 2026: horarios y dónde ver en vivo Argentina vs. Turquía

Argentina llega a esta instancia luego de perder como visitante ante Corea del Sur por 3-2 en la primera ronda de los Qualifiers. Esa derrota la dejó sin posibilidades de avanzar a la Etapa Final y la trasladó al Grupo Mundial I. Ahora necesita superar a Turquía para regresar a los Qualifiers en 2027 y volver a competir por el título.