Copa Davis 2026: horarios y dónde ver en vivo Argentina vs. Turquía

Resumen para apurados
- Argentina recibirá a Turquía este 19 y 20 de septiembre en Neuquén por la Copa Davis, buscando avanzar a los Qualifiers tras caer previamente ante Corea del Sur.
- Tras caer en primera ronda ante Corea, el capitán Javier Frana convocó a Francisco Cerúndolo y sus mejores figuras para disputar la serie bajo techo en el estadio Ruca Che.
- Un triunfo significará la victoria número 100 del país en el torneo y garantizará el regreso a los Qualifiers en 2027 para volver a pelear por la ensaladera de plata.
La Copa Davis 2026 continuará este fin de semana con series en distintos puntos del planeta. Una de ellas tendrá como protagonista a la selección argentina, que recibirá a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén por el Grupo Mundial I.
La actividad comenzará el sábado 19 de septiembre a las 12, con los dos primeros partidos de singles. La serie continuará el domingo desde las 11 con el encuentro de dobles y, en caso de ser necesarios, los dos últimos individuales. Los protagonistas de cada cruce se confirmarán este viernes.
Todos los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports. También podrán verse online mediante Flow, DGO, Telecentro Play y la plataforma digital TyC Sports Play.
El cronograma de Argentina vs. Turquía
Sábado 19 de septiembre
Primer single desde las 12.
A continuación: segundo single.
Domingo 20 de septiembre
Primer dobles desde las 11.
A continuación: tercer single, de ser necesario.
A continuación: cuarto single, de ser necesario.
Argentina llega a esta instancia luego de perder como visitante ante Corea del Sur por 3-2 en la primera ronda de los Qualifiers. Esa derrota la dejó sin posibilidades de avanzar a la Etapa Final y la trasladó al Grupo Mundial I. Ahora necesita superar a Turquía para regresar a los Qualifiers en 2027 y volver a competir por el título.
A diferencia de aquella eliminatoria, en la que no contó con sus principales jugadores, el capitán Javier Frana pudo conformar esta vez un plantel con varias de sus mejores raquetas. Los convocados son Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Argentina aparece como favorita ante un equipo turco cuyos integrantes se encuentran por debajo del puesto 250 del ranking ATP. La delegación visitante está formada por Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Ergi Kirkin, ex top 300, no se sumó porque recientemente se recuperó de una lesión y priorizó su carrera individual.
Un triunfo representaría la victoria número 100 de Argentina en la historia de la competencia. Además, el seleccionado nacional disputará por primera vez una serie de Copa Davis en la Patagonia y volverá a jugar como local sobre cemento y bajo techo después de la final que perdió frente a España en Mar del Plata, en 2008.
“La decisión de jugar en cancha dura y bajo techo llega después de reuniones con la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis en las que se tuvieron que contemplar múltiples factores”, explicó Frana. El capitán también señaló que esa superficie permite cuidar la condición física de los tenistas después de la gira norteamericana.
Pese a la diferencia existente en el ranking, Frana evitó subestimar al adversario: “Son jugadores que respetamos mucho, son jóvenes y están en ascenso. Sabemos perfectamente que en Copa Davis los rankings no cuentan”.