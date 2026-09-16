La ONU encendió las alarmas por la inteligencia artificial y reclamó coordinación mundial

"Estamos casi al borde de una Tercera Guerra Mundial… y es una más peligrosa. Esta vez no va a ser solo el peligro nuclear, sino también la IA", declaró a la AFP A-Baki, cuyos estrechos vínculos con Donald Trump, forjados durante varias etapas como embajadora de Ecuador en Washington, podrían ayudarla a distinguirse entre los ocho candidatos a dirigir la ONU.