Contar la Argentina: una conversación entre Kirschbaum y Morales Solá, dos referentes del periodismo

JMS: Estuve en la redacción central de Clarín 14 años y ya llevo 33 en La Nación. Cuando me fui de Clarín dije: “Tengo 40 años, no tuve un infarto, ninguna enfermedad grave, así que yo a una redacción no vuelvo más. Voy a escribir columnas en mi casa”. Y felizmente José Claudio Escribano me convocó para que lo hiciera en La Nación. Claro que hay una diferencia fundamental. Por ejemplo, no puedo recordar hoy cómo corregía mis columnas y mis notas cuando escribía en la Olivetti, que es la máquina en que escribí hasta que me fui de Clarín. Recuerdo que a principios de los 90, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo: “Va a haber dentro de poco grandes rutas de información que vamos a compartir todos”. Yo dije: “Bueno, no me preocupo porque yo no voy a vivir eso”. Y era internet. Y la verdad es que al principio internet y la computación nos ayudaron muchísimo. Alivió mucho el trabajo de corrección; ya no teníamos que ir al archivo porque los archivos estaban en internet. La del 90 fue la década de los primeros grandes cambios del periodismo. Después aparecieron las redes sociales, que al principio parecían que nos estaban ayudando porque nos acercaban información. Cuando estaba en Tucumán, había que ir a los lugares físicamente. Me acuerdo una anécdota con Domingo Padilla: una vez me dice: “Che, me contaron que en tal casa hubo un allanamiento. Vamos a ver”. Llegamos a la casa, tocamos el timbre y nos abre una señora con una cara de susto... Le decimos: “Venimos a preguntar si hubo un allanamiento”. Nos dice: “Pasen”. Cuando pasamos debe haber habido 20 policías adentro, y nos detienen a los dos porque creían que íbamos a buscar a los amigos guerrilleros. Felizmente, cuando nos llevaron al departamento central, el jefe de policía nos conocía y nos liberó en el acto. Se trabajaba así y eso cambió mucho. Pero hoy las redes son un peligro para la información de la sociedad. El 90% de la información que se traslada en las redes sociales es absolutamente falsa. Hace dos días me llama una sobrina y me dice: “¡Se murió Mirtha Legrand!”. Y le digo: “Pero ¿cómo? Si estoy mirando La Nación y Clarín y no dice nada. Si muere Mirtha es el primer título”. “No”, me dice, “yo lo estaba viendo en Twitter”. “Metete primero en los diarios y vas a ver que no murió todavía”. A lo mejor no es una información falsa, sino prematura, como diría Borges [risas], pero la verdad es que estoy muy preocupado por eso y también por la inteligencia artificial, que no solo ha cambiado la manera de informar, sino que está haciendo un saqueo económico que pone en riesgo al periodismo.