Joaquín Morales Solá fue reelegido al frente de la Academia Nacional de Periodismo

Resumen para apurados
- La Academia Nacional de Periodismo reeligió por unanimidad este miércoles en Buenos Aires a Joaquín Morales Solá como su presidente por dos años para renovar sus autoridades.
- La votación plenaria designó a Ricardo Kirschbaum como vicepresidente primero, días después de que ambos compartieran un panel sobre el oficio en la asamblea de Adepa en Tucumán.
- La continuidad de la mesa directiva busca afianzar la representatividad y los estándares éticos de la institución frente a las transformaciones actuales del ejercicio periodístico.
La Academia Nacional de Periodismo (ANP) renovó este miércoles sus autoridades y reeligió por unanimidad a Joaquín Morales Solá como presidente de la institución, por un nuevo período de dos años.
La elección se produjo durante una sesión plenaria realizada en Buenos Aires. Junto con Morales Solá fue designada, también por unanimidad, la nueva mesa directiva de la Academia.
La conducción quedó integrada por Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, como vicepresidente primero; Norma Morandini, como vicepresidenta segunda; Silvia Naishtat, como académica secretaria; Fernando Ruiz, como académico prosecretario, y Alberto Muney, como académico tesorero.
Además, el periodista Jorge Fontevecchia fue designado para integrar la Comisión de Admisión de la Academia Nacional de Periodismo.
Morales Solá, columnista de La Nación y uno de los periodistas argentinos de mayor trayectoria, tiene además un vínculo particular con Tucumán, donde nació.
La semana pasada estuvo en la provincia junto con Kirschbaum, también nacido en esta provincia, para participar de una actividad organizada en el marco de la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Ambos periodistas protagonizaron el encuentro “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”, realizado en el hotel Sheraton y moderado por Daniel Dessein, presidente de LA GACETA.
La actividad reunió a dos figuras de extensa trayectoria en medios nacionales para abordar, desde sus experiencias profesionales, distintas miradas sobre la Argentina y el ejercicio del periodismo.
Ahora, pocos días después de su paso por Tucumán, Morales Solá fue confirmado nuevamente al frente de la Academia Nacional de Periodismo.
Quiénes integran la Academia
La Academia Nacional de Periodismo está integrada por periodistas y profesionales de reconocida trayectoria en distintos ámbitos de la comunicación. Entre sus miembros se encuentran Hugo Alconada Mon, Nora Bär, Santo Biasatti, Fernando Bravo, Nelson Castro, Alicia de Arteaga, Daniel Dessein, José Claudio Escribano, Eduardo Fidanza, Jorge Fontevecchia, Julián Gallo, Roberto García, Gustavo González, Osvaldo Granados, Roberto Guareschi, Héctor Guyot, Ricardo Kirschbaum, Marcelo Longobardi, José Ignacio López, Joaquín Morales Solá, Norma Morandini, Alberto Muney, Silvia Naishtat, María O’Donnell, Hinde Pomeraniec, Antonio Requeni, Carlos Reymundo Roberts, Fernando Ruiz, Fernán Saguier, Fernando Sánchez Zinny, Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum, Eduardo Van der Kooy y Miguel Wiñazki.