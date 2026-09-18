La espera terminó: la Copa Davis vuelve al país con una serie histórica en Neuquén

Sobre el papel, la diferencia de ranking es amplia y Argentina cuenta con los dos singlistas mejor ubicados. Sin embargo, el formato corto de la Copa Davis y la particularidad de jugar una serie al mejor de cinco puntos obligan a reducir al mínimo el margen de error. Por eso, durante toda la semana el plantel argentino trabajó para adaptarse a una superficie de cemento indoor que, pese a ser rápida, mostró una velocidad de pelota menor a la que podía suponerse inicialmente.