La espera terminó: la Copa Davis vuelve al país con una serie histórica en Neuquén

Resumen para apurados
- Argentina enfrenta este viernes a Turquía en Neuquén por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, buscando clasificar a los Qualifiers de 2027 con Cerúndolo y Tirante.
- La serie marca el regreso del certamen al país tras dos años y medio y su debut en la Patagonia, con entradas agotadas en el Ruca Che y adaptación a pista dura bajo techo.
- Un triunfo asegurará a Argentina el boleto a los Qualifiers 2027 y fortalecerá la realización de eventos deportivos internacionales de primer nivel en el interior del país.
La espera terminó. Después de más de dos años y medio de ausencia, la Copa Davis volverá a encontrarse con los fanáticos argentinos. Desde las 12, el seleccionado nacional enfrentará a Turquía en el Ruca Che por el Grupo Mundial I, en una serie que entregará al ganador un boleto a los Qualifiers de 2027. Y el regreso tendrá un componente histórico: por primera vez, la competencia se disputará en la Patagonia.
Después de varios días de entrenamientos, adaptaciones y especulaciones, este viernes quedaron despejadas las últimas incógnitas. El sorteo realizado en el Centro de Convenciones “Domuyo” determinó el orden de los partidos y confirmó la principal novedad del equipo argentino: Thiago Tirante (52°) será el segundo singlista por delante de Mariano Navone.
Francisco Cerúndolo (23°), primera raqueta nacional, tendrá la responsabilidad de abrir la serie frente a Yanki Erel (305°), el segundo singlista de Turquía. A continuación llegará el turno de Tirante, que enfrentará a Mert Alkaya (300°), número uno del conjunto visitante.
Sobre el papel, la diferencia de ranking es amplia y Argentina cuenta con los dos singlistas mejor ubicados. Sin embargo, el formato corto de la Copa Davis y la particularidad de jugar una serie al mejor de cinco puntos obligan a reducir al mínimo el margen de error. Por eso, durante toda la semana el plantel argentino trabajó para adaptarse a una superficie de cemento indoor que, pese a ser rápida, mostró una velocidad de pelota menor a la que podía suponerse inicialmente.
"Fran", feliz de volver a jugar en Argentina
Cerúndolo será el primero en comprobarlo cuando salga a la cancha. Además de encaminar la serie, “Fran” tendrá la posibilidad de volver a disputar una Copa Davis ante el público argentino, algo que no ocurre con demasiada frecuencia en su carrera.
“Poder jugar en casa, con toda nuestra gente y sabiendo que las entradas se agotaron rapidísimo es un privilegio y un orgullo. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo porque son pocas las series que me tocaron jugar en el país. Ojalá este fin de semana sea una fiesta para todos”, expresó el número uno argentino.
El "Héroe de Busán", listo para seguir haciendo historia
Después llegará una de las historias particulares de la jornada. Tirante tendrá su primera experiencia como local apenas unos meses después de aquel debut en Busán que significó un punto de inflexión en su temporada. Desde entonces, el platense continuó creciendo hasta alcanzar el puesto 52 del ranking y llegó a Neuquén atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.
Durante toda la semana, la incógnita estuvo centrada precisamente en quién acompañaría a Cerúndolo. Navone era la otra alternativa, pero finalmente el capitán se inclinó por el platense. “Por suerte, ‘Javi’ tuvo esa dificultad para elegir. Eso quiere decir que el tenis argentino está en un muy lindo nivel”, destacó Tirante, que buscará responder dentro de la cancha a la confianza recibida.
La “Nave”, mientras tanto, comenzará la serie desde afuera, aunque continuará disponible ante cualquier modificación para la segunda jornada. “Hay que estar preparado y enfocado en lo que puedo hacer para aportar al equipo. Mañana me tocará estar desde afuera y, si el domingo se necesita, desde afuera o, en todo caso, desde adentro”, explicó.
La pista dura convence a los protagonistas
Tras el sorteo, los jugadores argentinos atendieron a la prensa con visible buen ánimo y luego regresaron al Ruca Che para completar el último entrenamiento antes de la competencia. Después de varios días de adaptación, las dudas sobre las condiciones de juego parecen haber quedado atrás.
“Encontramos una superficie como la esperábamos, que te deja jugar mucho y muy bien, nada que ver con la que habíamos jugado a principio de año en Corea. Estamos todos muy contentos y muy adaptados”, describió Tirante. Guido Andreozzi coincidió con esa evaluación: “La cancha está impresionante, está muy linda para jugar. La pelota hace caso”.
También está preparado el escenario. Las cerca de 3.000 entradas disponibles se agotaron en menos de media hora y el Ruca Che promete presentar un marco muy distinto al de los entrenamientos de los últimos días. La expectativa que atravesó Neuquén durante toda la semana finalmente encontrará su momento de descarga.
El domingo
La segunda jornada comenzará mañana a las 11 con el dobles. Argentina nominó a Guido Andreozzi (14° del ranking de la especialidad) y Andrés Molteni (58°), mientras que Turquía presentó a Tuncay Duran (493°) y Arda Azkara (203°). Luego están programados Cerúndolo-Alkaya y, de ser necesario, Tirante-Erel. Las nominaciones, de todos modos, podrán modificarse para la segunda jornada.
Todo eso todavía puede esperar. Primero habrá que resolver los dos puntos de hoy. Neuquén ya hizo su parte: la cancha está lista, las entradas se agotaron y la expectativa creció con el correr de los días. Argentina también despejó sus últimas incógnitas y definió a los singlistas que saldrán a buscar los primeros puntos. Ahora sí, después de más de dos años y medio, llegó el momento de volver a jugar la Copa Davis en casa. Y la Patagonia, por primera vez en la historia, está preparada para ser el escenario.