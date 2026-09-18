Javier Frana, antes de la Copa Davis: “Hay que tener la guardia alta y estar súper conectados”
El capitán argentino habló con LA GACETA antes de la serie frente a Turquía en Neuquén. Explicó cómo trabaja la condición de favorito, reveló las claves para elegir a los singlistas y destacó la recepción que tuvo el equipo.
Resumen para apurados
- Javier Frana pidió mantener la concentración ante Turquía este sábado en Neuquén, donde Argentina buscará evitar sorpresas en la Copa Davis pese a su favoritismo.
- El capitán debió definir a los singlistas Cerúndolo y Tirante tras entrenamientos parejos, e incorporó un sparring zurdo para preparar la serie ante el combinado turco.
- La serie marcará el debut de Frana como local; el equipo intentará revalidar en la cancha su condición de candidato para avanzar de ronda en la competencia.
Argentina llega a la serie de Copa Davis frente a Turquía con una condición que aparece inevitablemente en la previa: la de favorita. Javier Frana, sin embargo, sabe que los antecedentes y las estadísticas pierden buena parte de su valor cuando comienza la competencia. Por eso, uno de los trabajos del capitán pasa por conseguir que la confianza no se transforme en relajación.
“Cuando uno habla de favoritos, lo hace desde las estadísticas y los números. Después hay que llevarlo a la cancha y plasmarlo ahí”, explicó Frana en un mano a mano con LA GACETA.
El capitán utiliza incluso la propia experiencia de sus jugadores para transmitir ese mensaje. “Nosotros entendemos perfectamente que, en algún momento de sus carreras, los chicos tampoco fueron favoritos y dieron la sorpresa. Todos tienen algún partido o algún torneo para contar en el que lograron hacerlo”, señaló.
Esa experiencia funciona ahora desde el otro lado. Argentina sabe que Turquía puede intentar ocupar ese papel y cambiar cualquier pronóstico previo. “Saben perfectamente que esas cosas pueden pasar. Hay que estar atentos, tener la guardia alta y estar súper conectados, porque el rival puede tener su mejor día. Entendiendo eso, salís a competir con la guardia bien arriba”, aseguró.
Las decisiones de Frana para definir el equipo
Una de las principales incógnitas durante la preparación estuvo alrededor de la elección de los singlistas. Frana reconoció que la decisión estuvo lejos de ser sencilla por el rendimiento mostrado durante los entrenamientos.
“Con relación a las decisiones y las definiciones, la verdad es que fue todo muy parejo, muy difícil. Por suerte, afortunadamente, todos están jugando a un muy buen nivel y eso nos fortalece como grupo”, afirmó.
En ese escenario, pequeños detalles terminaron inclinando la balanza. “Básicamente, son decisiones muy finitas y estratégicas en algún sentido”, explicó el capitán.
La preparación también incluyó la convocatoria de Juan Manuel La Serna como sparring. Su presencia respondió tanto a su actualidad como a una necesidad específica pensando en las características de Turquía.
“La idea de convocar a 'Manu' fue básicamente porque es uno de los jugadores argentinos que tiene un presente muy bueno y un futuro mejor todavía”, destacó Frana. Pero hubo otro factor determinante. “Esa condición de zurdo nos daba la posibilidad de tener a alguien con quien entrenar, ya que en el equipo turco hay un jugador zurdo. Eso nos dio la posibilidad de prepararnos mucho mejor”, agregó.
Una serie especial para el capitán
Neuquén también representa una experiencia diferente para Frana. Será su primera serie como capitán jugando de local y el acompañamiento recibido durante los días previos no pasó inadvertido.
“La verdad es que fue una recepción extraordinaria. Siempre estuvo todo el mundo atento a que los chicos estén bien y a que el equipo tenga todo lo necesario. No tenemos más que palabras de agradecimiento”, expresó.
Después de acostumbrarse a conducir al equipo lejos del país, esta vez podrá sentir el respaldo desde mucho más cerca. “A la distancia ya nos habíamos acostumbrado y sensibilizado a sentirnos realmente muy acompañados, pero acá claramente la situación de jugar en casa es muy linda”, sostuvo.
Frana incluso describió con humor el trato recibido. “Estamos hasta malcriados por todas las atenciones, con todo el mundo pendiente de que estemos muy bien”, dijo.
Antes de que llegue el momento de competir, el capitán considera que Argentina ya cumplió una primera misión. “El gran desafío que ya tenemos cumplido hasta el día de hoy es prepararnos de la mejor manera para tener más posibilidades de conseguir un mejor rendimiento”, concluyó.
Los horarios de Argentina-Turquía por la Copa Davis
La serie comenzará mañana desde las 12 en el Ruca Che de Neuquén. Francisco Cerúndolo abrirá la jornada frente a Yanki Erel y, a continuación, Thiago Tirante se medirá con Mert Alkaya.
La actividad continuará el domingo 20 desde las 11 con el partido de dobles, para el que Argentina cuenta con Andrés Molteni y Guido Andreozzi. Luego se disputarán los singles restantes en caso de ser necesarios.