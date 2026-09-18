Javier Frana, antes de la Copa Davis: “Hay que tener la guardia alta y estar súper conectados”

“La idea de convocar a 'Manu' fue básicamente porque es uno de los jugadores argentinos que tiene un presente muy bueno y un futuro mejor todavía”, destacó Frana. Pero hubo otro factor determinante. “Esa condición de zurdo nos daba la posibilidad de tener a alguien con quien entrenar, ya que en el equipo turco hay un jugador zurdo. Eso nos dio la posibilidad de prepararnos mucho mejor”, agregó.