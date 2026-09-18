Copa Davis 2026: cómo es la cancha que llegó desde España y fue armada especialmente para la serie en Neuquén

La Copa Davis ya tiene todo listo en Neuquén y una de las grandes particularidades de la serie está en la cancha. Según informó LA NACIÓN, la superficie dura que utilizarán Argentina y Turquía llegó desde España después de un recorrido de miles de kilómetros. Partió de Barcelona el 23 de julio, cruzó el océano en barco y arribó a Buenos Aires el 14 de agosto. Luego, una carga de 20.000 kilos viajó en camión hasta Neuquén.