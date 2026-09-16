Trámites digitales de Anses: cómo descargar el Codem en minutos

El documento también permite incorporar al núcleo familiar que depende del titular de la prestación. Esta cobertura se extiende al cónyuge o conviviente, a los hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años en caso de estar estudiando, y de forma permanente a los hijos con discapacidad, quienes no poseen límite de edad para figurar en la constancia.