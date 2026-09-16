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Trámites digitales de Anses: cómo descargar el Codem en minutos

Paso a paso para acceder al comprobante, saber quiénes pueden solicitarlo y revisar qué familiares tenés a cargo.

Trámites digitales de Anses: cómo descargar el Codem en minutos
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses habilitó en su web la descarga digital del comprobante Codem para que trabajadores y jubilados verifiquen su obra social y familiares a cargo sin ir a una oficina.
  • El trámite se completa en minutos ingresando DNI y CUIL en la sección de obra social del portal, lo que permite guardar el certificado oficial en formato PDF o imprimirlo.
  • El documento valida la cobertura médica de cónyuges e hijos a cargo, agilizando las gestiones de salud y evitando trámites presenciales de forma permanente.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda diversas alternativas virtuales destinadas a consultar datos de uso personal y efectuar gestiones a distancia, lo que evita la necesidad de acudir a alguna dependencia oficial.

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Dentro de estos recursos destaca el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), un certificado fundamental que permite verificar cuál es la cobertura médica asignada y corroborar qué integrantes del núcleo familiar se encuentran dados de alta a cargo del titular.

Cómo consultar y descargar el comprobante

El procedimiento requiere acceder a la sección de obra social y Codem disponible dentro del portal web de Anses. Una vez allí, resulta necesario completar los campos requeridos con el número de DNI, la clave de CUIL y la verificación de seguridad mostrada en la interfaz para poder dar curso al trámite.

Tras presionar la opción de continuar, la plataforma despliega de forma automática los datos de la cobertura médica vigente junto con los familiares declarados. Finalmente, la descarga del documento se completa al seleccionar el ícono de impresión, opción que permite obtener el papel en físico o conservar el certificado digitalmente en formato PDF en el dispositivo utilizado.

Para quiénes es el Codem

La certificación emitida por Anses se dirige a todas las personas registradas con una cobertura médica activa dentro del sistema. Esta categoría abarca a los empleados en relación de dependencia, los beneficiarios de jubilaciones o pensiones y los cobradores del seguro por desempleo.

El documento también permite incorporar al núcleo familiar que depende del titular de la prestación. Esta cobertura se extiende al cónyuge o conviviente, a los hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años en caso de estar estudiando, y de forma permanente a los hijos con discapacidad, quienes no poseen límite de edad para figurar en la constancia.

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