Agenda cultural: qué hacer en San Miguel de Tucumán entre el 11 y el 13 de septiembre

Con una variada agenda cultural, San Miguel de Tucumán se prepara para un nuevo fin de semana con propuestas gratuitas para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. Visitas guiadas, talleres, música, recorridos turísticos, actividades al aire libre y ferias municipales forman parte del cronograma que se extenderá desde este viernes hasta el domingo, con opciones en distintos puntos de la ciudad.