Agenda cultural: qué hacer en San Miguel de Tucumán entre el 11 y el 13 de septiembre

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán ofrece una agenda cultural gratuita del 11 al 13 de septiembre para promover el esparcimiento vecinal con música, talleres y ferias.
- El cronograma incluye paseos en bus turístico, visitas guiadas al Cementerio del Oeste, espectáculos de tango, talleres recreativos y ferias municipales.
- La iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura, fomentar el uso del espacio público e impulsar las ventas de emprendedores y artesanos locales.
Con una variada agenda cultural, San Miguel de Tucumán se prepara para un nuevo fin de semana con propuestas gratuitas para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. Visitas guiadas, talleres, música, recorridos turísticos, actividades al aire libre y ferias municipales forman parte del cronograma que se extenderá desde este viernes hasta el domingo, con opciones en distintos puntos de la ciudad.
Actividades del viernes 11 de septiembre
- Visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) a las 20. Inscripción en: https://luma.com/calendar/cal-c3ni785dBgERBC6
- Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 14 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
- Taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio San Martín, ubicada en Horacio Poviña y Alsina, a las 18. Se suspende por lluvia.
- Ciclo de Lecturas Agroecológicas en el Campus Educativo Ambiental "Doctora Yolanda Ortiz" (Lamadrid 3700) de 18 a 20 y obra “El suelo tropical” de Ana María Primavesi.
- Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el Complejo Ledesma (avenida Sarmiento y 25 de Mayo) y en el Parque 9 de Julio (avenida Soldati al 300) de 19 a 20.30. Se suspenden por lluvia.
Actividades del sábado 12 de septiembre
- Encuentro “Tejer en museos” en el Museo de la Industria Azucarera en el Parque 9 de Julio de 10 a 13. Se podrá aprender, enseñar y recordar a través del tejido. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
- Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
- Visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) a las 10 y a las 20. Inscripción en: https://luma.com/calendar/cal-c3ni785dBgERBC6
- Circuito "Pianos sobre Ruedas". Recorrido en el Bus Turístico SMT por edificios con pianos históricos (Teatro Alberdi, Alianza Francesa y El Cardón) con micro-conciertos de jazz. Salida a las 11 desde Laprida 50. Inscripciones en el link al final de la nota.
- Eco Canje en el Estadio José Fierro del Club Atlético Tucumán, en la previa del partido contra River Plate, de 15 a 19.30.
- Taller gratuito de "Árbol de la vida en cestería china + lapiceros con reciclables" en el Campus Educativo Ambiental "Doctora Yolanda Ortiz" a las 16. Cupos por orden de llegada.
- Taller gratuito de folclore a las 17 a cargo del profesor Fredy Vaca en la Plaza Temática, Congreso y San Lorenzo. La entrada es libre y gratuita. Se suspende en caso de lluvia.
- Recorrido nocturno del Bus Turístico SMT: "Las luces de mi ciudad". La salida es desde la calle Laprida primera cuadra a las 20. Se suspende por lluvia. Inscripciones en el link al final de la nota.
- Los vecinos podrán disfrutar de una "Serenata en el balcón" a las 20.30 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), a cargo del tenor Fabián Abad, que interpretará un repertorio de canto lírico. La entrada es libre y gratuita.
Actividades del domingo 13 de septiembre
- Circuito City Tour con Cementerio del Oeste: recorrido guiado a bordo del Bus Turístico que recorre los puntos más emblemáticos de San Miguel de Tucumán. Partida a las 16 de la calle Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
- A las 16 se hará un festejo para las infancias en B° Kennedy. Espectáculo de circo “El Kaos no para”, juegos deportivos y puesto de tarjeta SUBE. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
- Eco Canje en el Estadio Ciudadela del Club San Martín de 16.30 a 20.30.
- Taller de tango a las 19.30 en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita.
- La "Ruta del Sánguche de Milanesa" a las 20 a bordo del Bus Turístico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Partida de la calle Laprida, primera cuadra. Incluye intervenciones artísticas en cada parada. Se suspende por lluvia. Inscripciones en el link al final de la nota.
- Se presentará Mariano Jarjal, Campeón Nacional de la Voz del Tango en La Falda 2026, a las 20 en las escalinatas del Cementerio del Oeste (Asunción 150), con un espectáculo de tangos y milongas. Se suspende en caso de lluvia.
- Jornada del Bondi Milonguero a las 20.30 en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento. Actividad libre y gratuita.
Dónde estarán las ferias municipales el fin de semana
Parque El Provincial
- Feria de Artesanos: sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 17 a 23, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
- Feria de Emprendedores: sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
- Feria Paseo Gastronómico: sábado 12 de septiembre, de 17 a 00, y domingo 13 de septiembre, de 16 a 00, sobre calle Asunción.
Parque 9 de Julio
- Feria Parque 9 de Julio: domingo 13 de septiembre, de 16 a 22, en avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
- Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 16 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.