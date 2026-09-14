Procesaron al abogado Alfredo Aydar por la causa Adhemar Capital

El magistrado también tuvo en cuenta la particular situación del penalista tucumano. Por un lado, representaba a decenas de víctimas que perdieron su dinero en Adhemar Capital. Pero, por el otro, asistía a Donato como víctima de estafa, a pesar de que estaba al tanto de que se había desempeñado como gerente de una de las sucursales de la firma investigada. Contreras consideró que Aydar no presentó las pruebas para beneficiar a Retamozo por razones que aún no fueron aclaradas.