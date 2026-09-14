Procesaron al abogado Alfredo Aydar por la causa Adhemar Capital

Resumen para apurados
- La Justicia federal procesó en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento, acusado de haber ocultado pruebas clave en el caso Adhemar Capital.
- Una exgerente de la firma denunció que le dio documentos comprometedores que el letrado nunca entregó al juzgado mientras representaba a ahorristas estafados por Bacchiani.
- El fallo añade tensión a la megacausa por estafa piramidal, que aún no tiene fecha de juicio oral y mantiene a miles de damnificados sin recuperar sus inversiones millonarias.
La causa Adhemar Capital, una de las mayores estafas piramidales registradas en el NOA, tuvo un giro inesperado. El abogado tucumano Alfredo Aydar, que representaba a un importante número de ahorristas afectados, fue procesado por haber ocultado pruebas que serían claves para el esclarecimiento del caso. El profesional se defendió asegurando que se trata de una acusación sin fundamentos que tiene como objetivo perjudicarlo por las denuncias que viene realizando.
A fines de 2021 y principios de 2022, la empresa, que recibía fondos para realizar operaciones con criptomonedas, comenzó a incumplir los pagos. Su titular, Edgard Adhemar Bacchiani, que abrió sucursales en Catamarca, Tucumán y Córdoba, intentó frenar las demandas de las personas afectadas hasta que en abril fue detenido.
Nunca se supo cuáles fueron los montos que manejó la empresa. Los investigadores estimaron que unos 5.000 inversionistas habrían aportado alrededor de U$S 420 millones. De esa cifra, U$S 320 millones corresponderían a capitales de catamarqueños y personas de otras provincias; unos U$S 80 millones, a tucumanos, y unos U$S 20 millones pertenecerían a inversionistas cordobeses.
Aydar se transformó en uno de los querellantes más activos de la causa. Fue contratado por inversionistas de diferentes provincias para que tratara de recuperar sus fondos. El abogado tucumano también fue muy crítico a la hora de analizar el desarrollo de la investigación.
De denunciante a denunciado
Esta causa está atravesada por situaciones complejas. Aldana Valeria Donato se desempeñó como gerente de Adhemar Capital en la sucursal de Córdoba, provincia en la que enfrenta un proceso por asociación ilícita, estafa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Pero también se presentó como víctima en Catamarca y contrató los servicios de Aydar.
Según la mujer, le entregó información clave que involucraba a los abogados Lucas Retamozo y Sofía Piña en las maniobras fraudulentas de la empresa. El 29 de diciembre de 2022, denunció a Aydar porque nunca había entregado esa documentación para que fuera incorporada al expediente. También dijo que, ante sus intentos de comunicarse con el abogado para conocer el destino de esas pruebas, recibió respuestas evasivas. Además, lo denunció por amenazas, por lo que recibió protección policial inmediata.
Después de casi cuatro años, el juez federal Miguel Ángel Contreras citó al profesional para que brindara declaración indagatoria. Decidió procesarlo por prevaricato en concurso ideal con encubrimiento agravado por haber ocultado pruebas o instrumentos de un delito precedente especialmente grave, en calidad de autor mediato. Le permitió seguir el proceso en su contra en libertad y le trabó un embargo por $5 millones.
Los fundamentos del juez
Contreras, a la hora de procesar a Aydar, puso énfasis en la importancia que tuvieron aquellas pruebas que fueron ocultadas por el abogado. “Esas evidencias fueron acercadas con posterioridad por Donato. Tal como lo relata el Ministerio Público, fueron determinantes en la plataforma probatoria de la causa Bacchiani”, señaló.
El magistrado también tuvo en cuenta la particular situación del penalista tucumano. Por un lado, representaba a decenas de víctimas que perdieron su dinero en Adhemar Capital. Pero, por el otro, asistía a Donato como víctima de estafa, a pesar de que estaba al tanto de que se había desempeñado como gerente de una de las sucursales de la firma investigada. Contreras consideró que Aydar no presentó las pruebas para beneficiar a Retamozo por razones que aún no fueron aclaradas.
La defensa de Aydar
“Esto no puede ser considerado como sorpresivo. Desde el año 2023 que vengo denunciando las irregularidades que hay en este expediente”, sostuvo Aydar en una entrevista con LA GACETA. “Y las principales anomalías tuvieron un solo objetivo: proteger al poder político catamarqueño que está involucrado en esta maniobra”, agregó el abogado.
El penalista dijo que la acusación es totalmente falsa. “El verdadero problema es que tres damnificados por Bacchiani ahora están siendo investigados. Está claro que irán por todos aquellos que buscan que se haga justicia en este caso”, insistió el profesional.
“Esto no es nuevo, anuncié que pasaría en 2023. Hay registros periodísticos en los que anticipaba que esto pasaría”, analizó Aydar.
La causa Adhemar Capital sigue recorriendo un polémico proceso. El responsable accedió a un plan de pago en el marco del proceso de quiebra que inició, pero, hasta el momento, ninguno de los acreedores cobró un centavo de las inversiones que realizaron. Tampoco hay fecha para el inicio del juicio en contra de los responsables de haber concretado una de las mayores estafas piramidales de la región.