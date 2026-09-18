SociedadActualidad

La Armada apartó a nueve militares tras la denuncia por fraude en la liquidación de sueldos

Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras la denuncia penal por manejo irregular de fondos.

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, en la celebración del Día de la Armada.
El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, en la celebración del Día de la Armada.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Armada Argentina apartó este jueves a nueve militares tras denunciar un presunto fraude millonario en la liquidación de sueldos y viáticos dentro de la institución.
  • El esquema adulteraba recibos y viáticos al exterior, desviando fondos hacia 23 implicados, incluidos familiares de oficiales y civiles sin vínculo con la fuerza.
  • La causa avanza en la Justicia Federal y bajo sumario interno, marcando un precedente disciplinario de tolerancia cero ante maniobras de corrupción en la fuerza.
Resumen generado con IA

Tras la denuncia sobre presunto fraude en la liquidación de sueldos y viáticos por parte de personal militar y civiles de la Armada Argentina, la fuerza apartó a nueve militares que estarían involucrados.

La estafa, que asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos, implicaría la participación de 23 personas y consistía en adulterar los recibos de haberes e incluía los viáticos del personal que viajaba al exterior, en los que se liquidaban gastos falsos.

Denunciaron esquema de corrupción con la liquidación de sueldos en la Armada

En ese marco, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, a quienes se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Con un comunicado de prensa, la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa informó el jueves que "dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes", el cual "tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado."

Desde la Armada explican que las actuaciones se originaron a partir de una investigación interna que detectó irregularidades en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los $938 millones.

Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada, ya que su esposa María del Carmen Prieto aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos: percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria, según información de La Nación.

En la denuncia iniciada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, figuran otras tres personas sin relación con la fuerza naval que también cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana, que cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, que recibió $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, que percibió $90,4 millones.

Finalmente, en el comunicado, la Armada Argentina menciona su "política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre."

Temas Armada Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Purga en la Armada: avanza la destitución de 10 militares por la trama de corrupción en sueldos

Purga en la Armada: avanza la destitución de 10 militares por la trama de corrupción en sueldos

Lo más popular
La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte
1

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem
2

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
3

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
4

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II
5

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
4

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más
5

De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más

Más Noticias
La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

Descubrieron una nueva especie de felino por primera vez en más de 100 años: vivía como un gato doméstico en Bolivia

Descubrieron una nueva especie de felino por primera vez en más de 100 años: vivía como un gato doméstico en Bolivia

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Comentarios