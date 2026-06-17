El Gobierno nacional anunció un superávit financiero de $478.613 millones en mayo

La debilidad estructural de la recaudación responde a una actividad económica que sigue concentrada en sectores como la minería y la energía, mientras la industria y el comercio, motores del consumo interno, permanecen rezagados. A eso se suma el impacto de la reducción de retenciones a las exportaciones agropecuarias, una decisión de política fiscal que recorta recursos de manera sostenida.