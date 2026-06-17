EconomíaNoticias económicas

El Gobierno nacional anunció un superávit financiero de $478.613 millones en mayo

Los analistas proyectan que junio podría mostrar una nueva caída de los ingresos reales.

DEFENSA DEL PLAN. luis Caputo, ministro de Economía.
DEFENSA DEL PLAN. luis Caputo, ministro de Economía.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Economía de Argentina informó un superávit financiero de $478.613 millones en mayo, impulsado por la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
  • Este logro, que acumuló 0,2% del PIB en el año, combinó un saldo primario de $1,92 billones con el pago de deuda, pese a las caídas del IVA y de los derechos de exportación.
  • Analistas advierten fragilidad fiscal para junio por la recesión en industria y comercio, lo que obligaría al Gobierno a profundizar el recorte del gasto público.
Resumen generado con IA

El Sector Público Nacional (SPN) registró en mayo un superávit fiscal financiero de $478.613 millones, producto de un saldo primario favorable de $1,92 billones y un pago de intereses de deuda de $1,45 billones, según informó este miércoles el Ministerio de Economía.

Con este resultado, el acumulado de los primeros cinco meses del año arroja un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), con un superávit primario cercano al 0,7%.

Los ingresos totales del mes alcanzaron los $14,53 billones, un crecimiento del 27,8% interanual. El impulso principal provino del Impuesto a las Ganancias, que trepó un 72,5% respecto al mismo período del año anterior debido al vencimiento de sociedades, lo que permitió quebrar una racha de nueve meses consecutivos de caída real en la recaudación. 

En contraste, el IVA retrocedió un 10% y los derechos de exportación continuaron en baja, con una caída del 17,4% interanual.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias del SPN sumaron $12,60 billones, un incremento del 30,3% interanual. Las prestaciones sociales representaron el rubro más voluminoso, con $8,38 billones, seguidas por las transferencias corrientes, que alcanzaron los $4,49 billones. 

Dentro de estas últimas, las dirigidas a universidades crecieron un 89,1% interanual. Los subsidios económicos totalizaron $784.178 millones, con $523.417 millones destinados a energía y $258.687 millones a transporte.

Un dato relevante del mes fue la transferencia de utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por los resultados de 2025, que ascendió a $24,4 billones y se destinó principalmente a reducir la deuda del Tesoro con esa institución.

La fragilidad que se proyecta hacia junio

El resultado de mayo no disimula la fragilidad del frente fiscal. Los analistas advierten que los ingresos podrían volver a caer en junio, lo que obligaría al Gobierno a profundizar el recorte de gastos. En abril ya se había roto el equilibrio buscado: los ingresos cayeron 2,1% en términos reales mientras los gastos subieron 1,6%.

La debilidad estructural de la recaudación responde a una actividad económica que sigue concentrada en sectores como la minería y la energía, mientras la industria y el comercio, motores del consumo interno, permanecen rezagados. A eso se suma el impacto de la reducción de retenciones a las exportaciones agropecuarias, una decisión de política fiscal que recorta recursos de manera sostenida.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en el comercio digital: una empresa que operaba en Mercado Libre y tiendas bancarias entró en concurso preventivo

Crisis en el comercio digital: una empresa que operaba en Mercado Libre y tiendas bancarias entró en concurso preventivo

Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
2

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector
3

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
4

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
5

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
2

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
3

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
5

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Más Noticias
En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Comentarios