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El superávit fiscal de las provincias es el más bajo de la década

Más gasto público, menos ingresos es igual a un agotamiento de las finanzas. Tucumán registró un "rojo", de acuerdo con un informe de la Fundación Mediterránea.

TUCUMÁN. En el Gobierno explican que se financiaron obras y se atendieron más servicios con fondos propios.
TUCUMÁN. En el Gobierno explican que se financiaron obras y se atendieron más servicios con fondos propios. ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El superávit financiero de las provincias argentinas cayó en el primer trimestre a su nivel más bajo en una década debido al ajuste fiscal del presidente Javier Milei.
  • Según la Fundación Mediterránea, la reducción de transferencias nacionales recortó los ingresos provinciales, registrando el peor desempeño fiscal desde hace más de diez años.
  • El deterioro de las arcas provinciales tensionará la relación con la Nación y obligará a las provincias a realizar severos recortes de gasto para mantener el equilibrio.
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