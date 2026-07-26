El superávit fiscal de las provincias es el más bajo de la década

Resumen para apurados
- El superávit financiero de las provincias argentinas cayó en el primer trimestre a su nivel más bajo en una década debido al ajuste fiscal del presidente Javier Milei.
- Según la Fundación Mediterránea, la reducción de transferencias nacionales recortó los ingresos provinciales, registrando el peor desempeño fiscal desde hace más de diez años.
- El deterioro de las arcas provinciales tensionará la relación con la Nación y obligará a las provincias a realizar severos recortes de gasto para mantener el equilibrio.
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