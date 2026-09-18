EEUU trasladará drones MQ-9 Reaper de África a Sudamérica para reforzar operaciones antinarcóticos

Además, CNN informó anteriormente que la administración Trump había elaborado el año pasado un dictamen jurídico clasificado para justificar ataques letales contra una lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes. El documento fue elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia y sostenía que el presidente tenía facultades para autorizar el uso de fuerza letal contra grupos considerados una amenaza inminente para los estadounidenses.