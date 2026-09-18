¿Niña o niño? Se conoció el nombre que eligió Lady Gaga para su bebé

Resumen para apurados
- Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron a su primera hija, Rose Bean, el 9 de junio en Los Ángeles vía vientre subrogado tras manifestar su deseo de ser madre.
- Trascendió tras difundirse fotos de la artista con la beba. La elección de la subrogación se vincularía con la fibromialgia crónica que Gaga padece y reveló en 2017.
- El nombre Rose Bean homenajea al activista Carl Bean y abre una nueva etapa personal para la artista, quien prevé balancear la maternidad con sus proyectos en el cine.
Apenas una semana pasó desde que se viralizaron las imágenes de Lady Gaga cargando a un pequeño bebé en su pecho dentro de un fular. Las fotografías del medio Page Six sorprendieron porque nadie esperaba que la cantante de “Born This Way” fuera madre tan pronto. Aunque ella ya había anticipado que quería tener hijos, la ausencia de imágenes suyas embarazada causó gran impacto.
Con el correr de los días desde que se conocieron las fotos de Gaga caminando junto a su bebé y su prometido Michael Polansky, el mundo quiso saber más acerca del recién nacido. En las redes sociales empezaron a surgir algunas especulaciones, como la forma en que se gestó al bebé, su nombre, sexo y fecha de nacimiento.
El nombre que eligió Lady Gaga para su bebé
El medio estadounidense especializado en espectáculos acaba de confirmar toda la información que faltaba acerca del primer hijo de Lady Gaga. En realidad, hija, porque se publicó que la niña fue bautizada con el nombre Rose Bean Polansky. TMZ también publicó que la bebé nació el 9 de junio a las 11.19 en Los Ángeles vía subrogación de vientre. Por lo tanto, las primeras imágenes que se conocieron de Rose Bean fueron de su tercer mes de edad.
“El nombre de la hija de Gaga también parece cargar con un significado especial”, informó el medio. Rose en español significa rosa, una flor que la artista tiene tatuada en su espalda. Por otra parte, el segundo nombre podría estar inspirado en Carl Bean, el activista negro LGBTQ+ que inspiró uno de los himnos de su discografía, la canción “Born This Way”.
Lady Gaga habló de sus deseos de ser madre
Desde hace años la actriz y cantante venía dando indicios muy claros de que quería ser madre. En 2019 hablaba de que dos de sus planes más importantes abarcaban lo personal y lo profesional. Por una parte, quería seguir filmando más películas luego de la grabación de “A Star is Born”, filmada entre abril y junio de 2017. Por otra parte, ya decía que esperaba tener bebés en el futuro.
En 2017, en su documental “Gaga: Five Foot Two” de Netflix, la cantante habló también de su enfermedad, la fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, cansancio y otros síntomas, que no tiene cura. Aunque ni Gaga ni su entorno confirmaron esta versión de los hechos, se cree que ese diagnóstico pudo haber sido el motivo por el que eligió no gestar en su vientre a su hija.