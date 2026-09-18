¿Niña o niño? Se conoció el nombre que eligió Lady Gaga para su bebé

En 2017, en su documental “Gaga: Five Foot Two” de Netflix, la cantante habló también de su enfermedad, la fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, cansancio y otros síntomas, que no tiene cura. Aunque ni Gaga ni su entorno confirmaron esta versión de los hechos, se cree que ese diagnóstico pudo haber sido el motivo por el que eligió no gestar en su vientre a su hija.