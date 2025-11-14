Lady Gaga contó que filmó A Star Is Born medicada con litio y que sufrió un brote psicótico

En una de las confesiones más crudas de su carrera, Lady Gaga abrió las puertas a uno de los capítulos más difíciles de su vida. En una nueva entrevista con Rolling Stone, la cantante y actriz reveló que filmó A Star Is Born en 2017 mientras estaba medicada con litio, un tratamiento que utilizaba para estabilizar episodios de manía. La película, que le valió dos nominaciones al Óscar y la histórica estatuilla por “Shallow”, coincidió con un periodo de enorme exigencia profesional y una lucha silenciosa contra un trastorno de salud mental.
“Yo hice A Star Is Born con litio”, confesó. La medicación -comúnmente recetada para el trastorno bipolar- la ayudaba a controlar bruscas fluctuaciones del estado de ánimo mientras interpretaba a Ally bajo la dirección de Bradley Cooper. Eran tiempos de contrastes: venía de un pico de éxito internacional, luego del lanzamiento de Artpop enfrentó duras críticas, más tarde brilló en el show de medio tiempo del Super Bowl y, en paralelo, atravesaba una ruptura amorosa.
Ese vaivén emocional tuvo consecuencias. Al finalizar el rodaje, la situación se deterioró con rapidez. Durante la gira Joanne, Gaga sufrió lo que definió como un “episodio psicótico”. “Hubo un día en que mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’”, relató. Acto seguido canceló la gira. “Hubo un día en que fui al hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba una pausa. Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador”.
La artista reconoce que llegó a temer por su vida: “Hubo un tiempo en el que no creí que pudiera mejorar… Me siento muy afortunada de estar viva”. Su recuperación fue lenta y estuvo impulsada por dos pilares fundamentales: la terapia y su relación con su prometido, Michael Polansky, a quien conoció en 2020. “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo hizo una gran diferencia”, explicó. Polansky acompañó cada etapa del proceso: “Fue meses y meses de redescubrir todo lo que había perdido. Y honestamente creo que por eso el álbum se llama Mayhem. Porque lo que tomó recuperarlo fue una locura”.
El apoyo emocional también fue crucial cuando Joker: Folie à Deux, la ambiciosa secuela que protagonizó junto a Joaquin Phoenix, tuvo un recibimiento crítico devastador. La película abrió con apenas 37,8 millones de dólares en Estados Unidos y se convirtió en el primer título de superhéroes de la historia en recibir una calificación D en CinemaScore. “No estaba, como, impasible”, admitió. “Cuando empezó a pasar, me puse a reír. Porque se estaba volviendo tan desquiciado”. Aun así, reconoce que dolió: “Solo porque puse mucho de mí en eso”.
La negatividad se volvió abrumadora, pero también se transformó en combustible artístico. Ese clima de rechazo se plasmó en el video de “Disease”, una de las piezas centrales de su nueva etapa musical. “Puse mucha de esa energía en ese video… Yo estaba como: ‘Les mostraré quién soy y les mostraré cómo es esta lucha’”, contó.
Hoy, Gaga se define como “una persona sana y completa”. Su testimonio, tan íntimo como revelador, pone en evidencia el costo emocional de la fama y la importancia de hablar sin tabúes sobre salud mental. Y también muestra a una artista que, tras atravesar sus sombras más profundas, vuelve a elegir la luz.