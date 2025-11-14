Lady Gaga contó que filmó A Star Is Born medicada con litio y que sufrió un brote psicótico

La artista reconoce que llegó a temer por su vida: “Hubo un tiempo en el que no creí que pudiera mejorar… Me siento muy afortunada de estar viva”. Su recuperación fue lenta y estuvo impulsada por dos pilares fundamentales: la terapia y su relación con su prometido, Michael Polansky, a quien conoció en 2020. “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo hizo una gran diferencia”, explicó. Polansky acompañó cada etapa del proceso: “Fue meses y meses de redescubrir todo lo que había perdido. Y honestamente creo que por eso el álbum se llama Mayhem. Porque lo que tomó recuperarlo fue una locura”.