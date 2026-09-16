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No es una pasantía: Andreani abrió una búsqueda para estudiantes avanzados y graduados

El programa está dirigido a estudiantes avanzados y recién graduados de carreras comerciales, económicas, logísticas y de ingeniería. Los seleccionados ingresarán con contrato por tiempo indeterminado.

JÓVENES. Andreani abrió la segunda edición 2026 de su programa para estudiantes avanzados y graduados.
JÓVENES. Andreani abrió la segunda edición 2026 de su programa para estudiantes avanzados y graduados. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andreani abrió la búsqueda de su programa para estudiantes y graduados en Buenos Aires, ofreciendo contratos por tiempo indeterminado para sumar talento a su equipo logístico.
  • La postulación exige modalidad presencial en plantas de Tigre, Avellaneda o Benavídez. Apunta a perfiles de ingeniería, comercio y afines, sin exigir experiencia previa excluyente.
  • A diferencia de las pasantías habituales, la iniciativa garantiza estabilidad con empleo efectivo y proyecta el desarrollo de jóvenes líderes en la transformación logística.
Resumen generado con IA

Contrato por tiempo indeterminado, jornada full time y tres posibles lugares de trabajo. Así se presenta la segunda edición 2026 del Programa de Jóvenes Profesionales de Andreani, una búsqueda pensada para estudiantes avanzados y recién graduados que quieran incorporarse directamente a los equipos de la compañía.

La convocatoria abarca perfiles comerciales, económicos, logísticos y de ingeniería. Los puestos estarán distribuidos entre las plantas de Avellaneda, Tigre y Benavídez, todas en Buenos Aires, y la modalidad será completamente presencial.

De Ingeniería a Comercio Internacional

Andreani armó una búsqueda amplia, pueden participar quienes estén terminando o hayan finalizado recientemente carreras de: Comercialización, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Economía, Administración de Empresas, Logística, Marketing, Contador Público y Comercio Internacional.

También se aceptan carreras afines, la lista es una orientación y no filtro cerrado. Además, la compañía apunta a perfiles con interés por los desafíos, el trabajo en equipo y los proyectos vinculados con la transformación de la operación logística.

JÓVENES. Andreani abrió la segunda edición 2026 de su programa para estudiantes avanzados y graduados. JÓVENES. Andreani abrió la segunda edición 2026 de su programa para estudiantes avanzados y graduados. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué suma y qué no deja afuera

Tener experiencia previa puede servir, pero no es obligatorio. La empresa indicó que valora haber participado en proyectos similares o contar con algún recorrido laboral, aunque ninguno de esos antecedentes funciona como requisito excluyente.

La misma lógica se aplica a la movilidad propia, quienes tengan vehículo pueden incorporarlo como un dato adicional de su perfil, pero no contar con uno no impide postularse.

Sí hay dos condiciones concretas: disponibilidad full time y posibilidad de trabajar de manera presencial en alguna de las tres plantas.

Un ingreso efectivo desde el comienzo

La principal diferencia con muchas convocatorias dirigidas a universitarios está en el vínculo laboral: el programa no propone una práctica temporal ni una experiencia de pocos meses. Andreani ofrece la incorporación a distintos equipos mediante contrato por tiempo indeterminado.

Una vez dentro, los jóvenes participarán en proyectos vinculados con el futuro de la operación logística y tendrán contacto con profesionales y líderes del sector.

Dónde encontrar la convocatoria

La búsqueda aparece publicada bajo el nombre “Programa de Jóvenes Profesionales 2026 - Segunda Edición” en los canales de empleo de Grupo Logístico Andreani.

OPORTUNIDAD. El programa propone trabajar en proyectos reales y crecer acompañado por referentes de la compañía. OPORTUNIDAD. El programa propone trabajar en proyectos reales y crecer acompañado por referentes de la compañía. / CAPTURA DE PANTALLA

La postulación está dirigida específicamente a estudiantes avanzados y graduados recientes. Al aplicar, hay que cargar el currículum y los datos académicos solicitados en la plataforma.

El puesto al que finalmente se incorpore cada seleccionado dependerá de su perfil y de las necesidades de los distintos equipos de la compañía.

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