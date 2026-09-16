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Cursos cortos en la UNT: hay opciones de Business Intelligence y temas tributarios

La Facultad de Ciencias Económicas abrió tres capacitaciones para estudiantes, graduados y profesionales. Hay propuestas híbridas y virtuales, con opciones gratuitas y aranceladas.

FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos.
FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT dictará en septiembre y octubre tres cursos sobre Business Intelligence y temas fiscales para capacitar a profesionales y alumnos.
  • Las propuestas incluyen un taller arancelado de análisis de datos y dos gratuitos sobre cambios tributarios e IVA, con inscripción web abierta y modalidad virtual o híbrida.
  • La iniciativa permitirá a graduados y estudiantes actualizarse en herramientas analíticas y modificaciones normativas clave para optimizar su inserción y desempeño laboral.
Resumen generado con IA

Aprender a leer datos, armar tableros de gestión o ponerse al día con cambios fiscales puede servir tanto para quienes todavía cursan como para quienes ya trabajan. Los tres cursos breves que ofrece la UNT durante septiembre y octubre, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, tienen formatos cortos, modalidad híbrida o virtual y distintos niveles de acceso.

La agenda arranca con Business Intelligence y continúa con dos capacitaciones vinculadas con temas tributarios. Una de ellas es arancelada, mientras que las otras dos son gratuitas.

Business Intelligence en dos encuentros

La primera propuesta es “Auditoría de Gestión con Business Intelligence”, que se dictará el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 17 a 20.

Serán dos encuentros con modalidad híbrida, el curso trabaja sobre herramientas de Business Intelligence aplicadas a auditoría y gestión, con foco en el análisis de información contable y en la construcción de tableros para seguir compras, ventas, stock, cuentas corrientes e indicadores.

FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. / CAPTURA DE PANTALLA

Para participar no hace falta tener conocimientos previos de programación pero sí se requieren nociones básicas de auditoría de gestión, una computadora con conexión a internet y una cuenta de Google.

El valor es de $30.000 para público general y $10.000 para alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas.

Cómo inscribirse a Business Intelligence

La inscripción se realiza desde el sitio del Centro de Capacitación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT (face.unt.edu.ar/web/capacitacion/).

Una vez dentro de la propuesta “Auditoría de Gestión con Business Intelligence”, hay que seleccionar la opción “Inscribirme” y completar el formulario con los datos personales solicitados.

El enlace para abonar aparece dentro de ese mismo formulario y la inscripción queda confirmada recién después de realizar el pago correspondiente al tipo de participante.

Un encuentro para entender los cambios fiscales

La segunda capacitación es “Ley de Inocencia Fiscal - Prescripción y Procedimiento Fiscal” y se realizará el miércoles 30 de septiembre, de 18.30 a 20.30.

Será un único encuentro virtual y gratuito, dirigido a estudiantes de grado y egresados de Ciencias Económicas que ya tengan conocimientos básicos de Derecho Tributario.

FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. / CAPTURA DE PANTALLA

La propuesta busca revisar modificaciones recientes en materia fiscal, cómo impactan en la práctica y qué cambios aparecen en temas como prescripción y procedimiento tributario.

También habrá un curso sobre IVA

El 8 de octubre, de 18.30 a 21.30, se dictará de manera virtual “Portal IVA - Libro IVA Digital y DDJJ simplificada”.

El curso también es gratuito y está orientado a estudiantes, graduados, profesionales y personas que trabajen con tareas contables o impositivas.

FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. FORMACIÓN. La FACE tiene nuevas capacitaciones en datos y temas impositivos. / CAPTURA DE PANTALLA

Durante el encuentro se abordarán registración de compras y ventas, importación y validación de comprobantes, ajustes, Libro IVA Digital, IVA Simple y confección de declaraciones juradas.

Cómo anotarse a los cursos gratuitos

La inscripción a las capacitaciones fiscales también se realiza desde el sitio del Centro de Capacitación Continua de FACE-UNT.

Hay que ingresar a la propuesta elegida, abrir la ficha del curso y completar el formulario de inscripción. Como ambas actividades son gratuitas, no requieren pago para confirmar la participación.

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