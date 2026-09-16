Cursos cortos en la UNT: hay opciones de Business Intelligence y temas tributarios

Aprender a leer datos, armar tableros de gestión o ponerse al día con cambios fiscales puede servir tanto para quienes todavía cursan como para quienes ya trabajan. Los tres cursos breves que ofrece la UNT durante septiembre y octubre, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, tienen formatos cortos, modalidad híbrida o virtual y distintos niveles de acceso.