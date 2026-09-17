Anses: cronograma de pago de la prestación de desempleo, en septiembre 2026

Resumen para apurados
- La Anses fijó en Argentina el cronograma de pago de septiembre de 2026 para la Prestación por Desempleo, destinada a asistir económicamente a trabajadores despedidos sin causa.
- El cobro se abonará del 22 al 28 de septiembre según el DNI. Se exige contar con un mínimo de aportes registrados de entre 6 y 12 meses según el tipo de contratación previa.
- El beneficio brindará un sostén clave de entre $191.800 y $383.800, garantizando ingresos esenciales para amortiguar el impacto económico mientras se busca empleo formal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el cronograma de pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a septiembre de 2026. El calendario establece las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario.
La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados bajo determinadas condiciones y que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a esta asistencia económica.
Cuándo cobro la Prestación por Desempleo en septiembre 2026
El cronograma de pago de la Prestación por Desempleo de Anses establece las siguientes fechas:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.
De esta manera, los titulares con DNI terminado en cualquiera de los números del 0 al 9 tendrán una fecha asignada durante septiembre para acceder al pago de la prestación.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo está destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por determinadas circunstancias.
Pueden solicitar el beneficio quienes hayan quedado desempleados por:
Despido sin causa.
Finalización de un contrato laboral.
Cierre o quiebra de la empresa.
Renuncia por una causa justificada.
Además de acreditar la situación de desempleo, es necesario cumplir con una determinada cantidad de aportes registrados antes del cese laboral.
En el caso de los trabajadores permanentes, se requieren al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años.
Para los trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado como mínimo 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días durante el último año.
Cuánto paga la Prestación por Desempleo en septiembre
El monto que recibe cada beneficiario no es igual para todos los trabajadores, ya que se determina a partir de la remuneración que percibía antes de quedar desempleado.
La prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral, de acuerdo con los parámetros establecidos para el beneficio.
En septiembre, los valores informados para la prestación son:
Monto mínimo: $191.800.
Monto máximo: $383.800.
El piso equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente en septiembre, mientras que el máximo alcanza el 100% de ese salario.
Por lo tanto, quienes reúnan las condiciones para acceder al beneficio pueden cobrar hasta $383.800 durante septiembre de 2026, aunque el monto final depende de la remuneración que tenía cada trabajador antes de perder su empleo.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de Anses
Los trabajadores que quedaron desempleados y cumplen con las condiciones pueden gestionar la Prestación por Desempleo ante Anses.
Para acceder al beneficio es necesario acreditar el vínculo laboral y la situación que provocó el cese de la relación de trabajo, además de cumplir con los períodos mínimos de aportes requeridos según el tipo de trabajador.
La prestación tiene una duración determinada y el período durante el cual se cobra depende, entre otros factores, de los meses trabajados y de los aportes registrados antes de la desvinculación laboral.