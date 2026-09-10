Prestación por Desempleo ANSES: cuántos aportes se necesitan y cuándo pueden rechazarla en septiembre 2026

Por su parte, los trabajadores eventuales o de temporada deben demostrar más de 90 días trabajados en los últimos 12 meses y registrar menos de 12 meses de aportes en los últimos tres años. En tanto, los empleados de la construcción disponen de un régimen propio que requiere acreditar un mínimo de ocho meses de empleo registrado durante los dos años anteriores a la finalización de la obra o del contrato.