Prestación por Desempleo ANSES: cuántos aportes se necesitan y cuándo pueden rechazarla en septiembre 2026

Resumen para apurados
- En septiembre de 2026, la ANSES detalló en Argentina los requisitos de aportes y motivos de rechazo para acceder a la Prestación por Desempleo para trabajadores despedidos.
- El trámite exige hasta 60 días hábiles tras el cese laboral y un mínimo de 6 meses de aportes en tres años para permanentes, excluyendo renuncias voluntarias sin causa.
- El beneficio garantiza ingresos mensuales y cobertura de obra social, remarcando la necesidad de cumplir los plazos legales para no perder esta asistencia económica.
La Anses mantiene durante septiembre de 2026 la Prestación por Desempleo, una asistencia orientada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por determinadas circunstancias. Este beneficio contempla una asignación económica mensual y asegura la continuidad de la cobertura de la obra social a lo largo de todo el período otorgado.
Sin embargo, la asignación no se otorga de manera automática tras la pérdida del puesto laboral. Para acceder al cobro resulta obligatorio certificar los aportes exigidos y presentar los papeles que acrediten la finalización del vínculo contractual, por lo cual cualquier incumplimiento formal puede derivar en el rechazo de la solicitud o demorar su aprobación.
¿Anses puede rechazar tu solicitud?
Falta de aportes mínimos requeridos: La Anses fija condiciones específicas según la modalidad contractual del trabajador (permanente, eventual, de temporada o de la construcción). No alcanzar los períodos mínimos de cotización estipulados para cada categoría resulta en el rechazo de la solicitud.
Causal de desvinculación no contemplada: La cobertura se destina exclusivamente a despidos sin causa, finalización de contratos, quiebre o cierre de la empresa, o renuncias con causa justificada comprobable. Las desvinculaciones voluntarias sin justificación legal quedan fuera del beneficio.
Documentación respaldatoria insuficiente: Resulta indispensable presentar las constancias formales que acrediten el fin de la relación laboral, tales como telegramas de despido, cartas documento o contratos finalizados. La ausencia de estos comprobantes impide la validación del trámite.
Incumplimiento de los plazos legales: La presentación de la solicitud exige un límite temporal de 60 días hábiles contados a partir de la fecha del despido o finalización del contrato. Superar dicho período genera la pérdida del derecho a percibir la prestación.
Cuál es el mínimo de meses que aparecen
Los requisitos de aportes se fijan en función de la modalidad laboral del solicitante. Para los trabajadores permanentes, la Anses exige acreditar al menos seis meses de servicios con aportes dentro de los tres años previos al cese de la actividad, por lo cual los períodos trabajados fuera de ese lapso de tiempo no resultan válidos para el trámite.
Por su parte, los trabajadores eventuales o de temporada deben demostrar más de 90 días trabajados en los últimos 12 meses y registrar menos de 12 meses de aportes en los últimos tres años. En tanto, los empleados de la construcción disponen de un régimen propio que requiere acreditar un mínimo de ocho meses de empleo registrado durante los dos años anteriores a la finalización de la obra o del contrato.