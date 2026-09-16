Cómo llegar al pueblo turístico de Catamarca que tiene la Virgen más grande del mundo

Resumen para apurados
- El Rodeo, Catamarca, sumó la imagen de la Virgen del Valle más grande del mundo, de 52 metros, impulsada por Walter D'Agostini para fomentar el turismo y la devoción local.
- La villa serrana de mil habitantes se ubica a 40 km de la capital provincial; se accede por la ruta 4 y ofrece campings, circuitos de montaña y paseos junto al río.
- Con este nuevo monumento de más de 50 metros, se proyecta un notable incremento en el turismo religioso que potenciará la economía y la oferta receptiva de la región.
A menos de 40 kilómetros de la capital de Catamarca se encuentra El Rodeo, un pueblo fascinante con pocos habitantes que convoca a miles de turistas cada año. Gracias a un artista, ahora la villa turística cuenta con un imponente atractivo: una imagen de la Virgen del Valle de más de 52 metros.
Se espera que el nuevo monumento atraiga aún a más turistas, sobre todo los seguidores de esta advocación mariana. "Buscábamos hacer algo que le sirva a la comunidad local y que tenga un fuerte atractivo turístico. Que la gente devota lo pueda disfrutar y compartir un momento con la imagen", explicó Walter D'Agostini, el artista encargado e impulsordel proyecto.
Cómo llegar a El Rodeo en Catamarca
El Rodeo se encuentra en el área sudeste de Catamarca al pie de las sierras de Ambato y a 1.250 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con aproximadamente 1.000 habitantes de forma permanente según el censo de 2010.
Para llegar al pueblo turístico se debe transitar la ruta 308 que al salir de Tucumán se convierte en ruta 9. Desde allí se debe tomar la ruta 18 hacia el oeste y luego la ruta 1 durante 45 kilómetros hacia el sur. Al llegar a la ruta provincial 16, el camino de 14 kilómetros llevará directamente hasta El Rodeo.
Otra forma de llegar y una de las más elegidas es abandonar la ruta 1 en Los Varela y tomar la ruta 4 hacia el oeste que conduce, por la vera del río Los Puestos, hasta la villa turística.
Qué se puede hacer en El Rodeo
La pequeña localidad cuenta con estructura suficiente para recibir a los turistas. Los visitantes pueden elegir entre hostales, hosterías y campings para pasar sus días. Se pueden realizar circuitos de montaña, ciclismo, paseos a caballo y visitas a los mejores paisajes de las sierras.
También se organizan pescas y cabalgatas durante todo el año. Una de las actividades predilectas de quienes visitan El Rodeo es pasar el día en los campings y merenderos cercanos al Río Grande que desemboca en el dique Las Pirquitas.
La imagen de la virgen se encuentra a 5.900 metros de la ruta 4, casi seis kilómetros.