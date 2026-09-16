SociedadTurismo

Cómo llegar al pueblo turístico de Catamarca que tiene la Virgen más grande del mundo

Un pueblo en medio de las montañas ofrece todo su verdor a los visitantes.

El Rodeo es un destino ideal para visitar durante el fin de semana largo.
El Rodeo es un destino ideal para visitar durante el fin de semana largo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Rodeo, Catamarca, sumó la imagen de la Virgen del Valle más grande del mundo, de 52 metros, impulsada por Walter D'Agostini para fomentar el turismo y la devoción local.
  • La villa serrana de mil habitantes se ubica a 40 km de la capital provincial; se accede por la ruta 4 y ofrece campings, circuitos de montaña y paseos junto al río.
  • Con este nuevo monumento de más de 50 metros, se proyecta un notable incremento en el turismo religioso que potenciará la economía y la oferta receptiva de la región.
Resumen generado con IA

A menos de 40 kilómetros de la capital de Catamarca se encuentra El Rodeo, un pueblo fascinante con pocos habitantes que convoca a miles de turistas cada año. Gracias a un artista, ahora la villa turística cuenta con un imponente atractivo: una imagen de la Virgen del Valle de más de 52 metros.

Catamarca inauguró la Virgen del Valle más grande del mundo: cómo llegar y qué hacer en el lugar

Catamarca inauguró la Virgen del Valle más grande del mundo: cómo llegar y qué hacer en el lugar

Se espera que el nuevo monumento atraiga aún a más turistas, sobre todo los seguidores de esta advocación mariana. "Buscábamos hacer algo que le sirva a la comunidad local y que tenga un fuerte atractivo turístico. Que la gente devota lo pueda disfrutar y compartir un momento con la imagen", explicó Walter D'Agostini, el artista encargado e impulsordel proyecto.

Cómo llegar a El Rodeo en Catamarca

El Rodeo se encuentra en el área sudeste de Catamarca al pie de las sierras de Ambato y a 1.250 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con aproximadamente 1.000 habitantes de forma permanente según el censo de 2010.

Para llegar al pueblo turístico se debe transitar la ruta 308 que al salir de Tucumán se convierte en ruta 9. Desde allí se debe tomar la ruta 18 hacia el oeste y luego la ruta 1 durante 45 kilómetros hacia el sur. Al llegar a la ruta provincial 16, el camino de 14 kilómetros llevará directamente hasta El Rodeo.

Otra forma de llegar y una de las más elegidas es abandonar la ruta 1 en Los Varela y tomar la ruta 4 hacia el oeste que conduce, por la vera del río Los Puestos, hasta la villa turística.

Qué se puede hacer en El Rodeo

La pequeña localidad cuenta con estructura suficiente para recibir a los turistas. Los visitantes pueden elegir entre hostales, hosterías y campings para pasar sus días. Se pueden realizar circuitos de montaña, ciclismo, paseos a caballo y visitas a los mejores paisajes de las sierras.

También se organizan pescas y cabalgatas durante todo el año. Una de las actividades predilectas de quienes visitan El Rodeo es pasar el día en los campings y merenderos cercanos al Río Grande que desemboca en el dique Las Pirquitas.

La imagen de la virgen se encuentra a 5.900 metros de la ruta 4, casi seis kilómetros.

Temas CatamarcaEl Rodeo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una provincia del norte se quedó con el premio al Mejor Destino de Montaña de Sudamérica

Una provincia del norte se quedó con el premio al Mejor Destino de Montaña de Sudamérica

Agenda cultural: qué hacer en San Miguel de Tucumán entre el 11 y el 13 de septiembre

Agenda cultural: qué hacer en San Miguel de Tucumán entre el 11 y el 13 de septiembre

Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes: el dolor de Tini Stoessel tras cancelar su recital en El Salvador

"Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes": el dolor de Tini Stoessel tras cancelar su recital en El Salvador

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
3

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Todos los caminos conducen a Caputo
4

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
El frío da una tregua: qué provincias tendrán temperaturas de hasta 27° y dónde podría llover

El frío da una tregua: qué provincias tendrán temperaturas de hasta 27° y dónde podría llover

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

Todos los caminos conducen a Caputo

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Comentarios