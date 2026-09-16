Cómo llegar al pueblo turístico de Catamarca que tiene la Virgen más grande del mundo

Se espera que el nuevo monumento atraiga aún a más turistas, sobre todo los seguidores de esta advocación mariana. "Buscábamos hacer algo que le sirva a la comunidad local y que tenga un fuerte atractivo turístico. Que la gente devota lo pueda disfrutar y compartir un momento con la imagen", explicó Walter D'Agostini, el artista encargado e impulsordel proyecto.