Río Cuarto, una ciudad que hizo del deporte parte de su identidad

Referentes

Esa presencia cotidiana tiene además nombres propios que llevaron a Río Cuarto mucho más allá de sus límites. El más conocido es Pablo Aimar. Antes de jugar en River, Valencia, Benfica y la selección argentina, el “Payaso” dio sus primeros pasos en Estudiantes. Su vínculo con la ciudad nunca desapareció. Allí se retiró y en 2025 regresó al Centro 11 para participar de una capacitación de fútbol formativo que reunió a más de 500 entrenadores y asistentes, entre actividades teóricas y trabajos prácticos.